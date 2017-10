USA:s andra största bank, Bank of America, redovisar en 15 procent högre vinst under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vinsten efter skatt för kvartalet steg till 5,12 miljarder dollar, cirka 41 miljarder svenska kronor. Vinsten per aktie steg till 0:48 cent från tidigare 0:41 cent.