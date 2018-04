Vinstkollaps för bostadsutvecklare

Foto: Tomas Oneborg / Svenska Dagbladet

Bostadsutvecklarnas riktigt goda tider tycks vara över för den här gången. Mångmiljonvinsterna har fallit ihop på bred front. Det stod klart när flera bolag i branschen levererade sina kvartalssiffror under veckan.

Bonava, som är en större aktör i branschen tappade 99 procent av vinsten under perioden. Tobin Properties är det bolag som kanske kommit med sämst nyheter under veckan. Aktien har fallit med en fjärde bara de senaste dagarna. På ett år har nära 80 procent av värdet suddats bort. Tobin Properties, som helt fokuserar på Stockholms bostadsmarknad, vinstvarnade och plockar in nära en kvarts miljard i nytt kapital från sina ägare. På fredagen meddelade även Oscar Properties att vinsten förbytts till förlust, att omsättningen halverats och att antalet sålda bostäder uppgick blott till fyra stycken per månad under det första kvartalet.

Oscars dystra försäljningsutveckling delas av Tobin som sålde bara tre bostäder under perioden, ned från 146 under motsvarande period i fjol.

– En förbättring av marknadsläget kommer inte ske i en handvändning, men vi ser allt fler positiva signaler. Med försiktig optimism ser vi fram emot resterande delen av 2018, skrev Tobin Properties vd Erik Karlin i rapporten.

Bonava har en betydligt bredare verksamhet än Tobin Properties och Oscar Properties. Bolaget utvecklar bostäder även i övriga Norden, Tyskland och Östeuropa.

Största aktören är dock JM vars rapport släpptes under fredagen. Rapporten inkom exakt som väntat. På sista raden föll emellertid vinsten över 40 procent.

Den mer stressade bostadsmarknaden bedöms samtidigt skapa utrymme för de starka. JM ser exempelvis möjligheter till förvärv.

– Vi ser att utbudet av fastigheter för utveckling av bostäder i Stockholm har ökat och JM har en mycket god position för att utnyttja de möjligheter till förvärv som kan uppkomma. I övriga

Sverige är konkurrensen om mark stor. JM:s starka finansiella ställning stödjer också vår prioritering att starta nya bostadsprojekt, skrev JM:s vd Johan Skoglund i rapporten.

JM-chefen är inte ensam i sin analys. De mer breda fastighetsbolagen tycks samtidigt vädra morgonluft. Göteborgska Wallenstam, som fokuserar mer på hyresrätter, kommer att använda sin balansräkning om tillfälle ges och bolaget flaggade redan i oktober för att man gör om ett bostadsrättsprojekt i Solberga i Stockholmsområdet till hyresrätter.

– Vår kostnadseffektiva nyproduktion, som ger maximal kvalitet för lägsta möjliga kostnad, tillsammans med vår affärsmodell där vi kan omvandla bostadsrätter till hyresrätter i sent skede, gör det möjligt för oss att ta vara på de osäkrare tider som råder. Med en soliditet på 44 procent och en belåningsgrad som också är 44 procent har vi en position med både stabilitet och handlingsutrymme där vi kan dra fördel av marknadsutvecklingen. Det gäller både produktionspriser, fastighetsaffärer och projektförvärv, skrev Wallenstams vd Hans Wallenstam i rapporten.