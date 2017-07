Vinsten för Coca-Cola rasade med 60 procent under andra kvartalet. Arkivbild Foto: Jim Cole /AP

Nettovinsten föll till 1:37 dollar, eller 32 cent per aktie, från 3,45 miljarder dollar, eller 79 cent per aktie, under andra kvartalet 2016.

Omsättningen sjönk till 9,7 miljarder dollar, från 11,5 miljarder dollar ett år tidigare. Det var nionde kvartalet i rad med fallande omsättning.