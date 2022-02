Vinprofilens favorit: ”Kommer garanterat överraska”

Fredag eftermiddag, vilken dryck firar du in helgen med?

– Tre centiliter Picon Bière blandad med ljus lager.

Vilken dryck lyfter vilken fest som helst?

– Champagne. En kliché, men så är det.

Om du fick dela en flaska med vem du ville – vem och vad?

– Leif GW Persson och en mogen bordeaux. Att diskutera mat och dryck med en av Sveriges främsta konnässörer … Man vill bara dyka in i hans fantastiska hjärna.

Philippe Cordonnier vill gärna skåla med GW. Foto: Fredrik Etoall

En klassisk dryckes- och matkombination som är lite överskattad?

– Torr champagne och jordgubbar.

Ge oss istället en underbar kombination som inte alla kände till?

– Curry Masala med amontillado eller savagnin.

Är du kinkig vad gäller rätt vin i rätt glas?

– Nej, men skulle min fru svara åt mig så är svaret ja.

Bästa dryckesupplevelsen du varit med om?

– För cirka 20 år sedan fick jag en sked med Tokaji Essencia, en strawberry fields forever-upplevelse.

Vad dricker du för att fira att något riktigt stort har hänt?

– Bourgogne.

Bästa vinet under 100 kronor på Systembolaget?

– P. Lex Reserva Sexto Sentido 2019, det kostar i och för sig 109 kr. Men, om det verkligen måste vara under 100 spänn så blir det Copertino Riserva 2012, ett vin med tio år på nacken som fortfarande lever. Kul att smyga in under en blindprovning, det kommer garanterat överraska.