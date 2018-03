Vinner "The square" på Oscarsgalan?

Marssolen skiner över den röda mattan utanför Dolby theatre i hjärtat av Hollywood. Snart ska den fyllas av nervösa nominerade filmskapare samt allehanda stjärnor som kommer att beskådas av uppemot 30 miljoner människor världen över.

Vilken film som blir tilldelad det kanske mest prestigefulla priset, bästa film, verkar enligt de vid det här laget hyperventilerande amerikanska branschtidningarna handla om en match mellan "The shape of water" av Guillermo del Toro, "Three billboards outside Missouri, Ebbing" av Martin McDonagh och uppstickaren "Get out" av Jordan Peele.