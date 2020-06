Vinet – direkt från glaset till hjärtat

Jag älskar ord. Ord är mitt levebröd, min passion och jag kan sitta i evigheter och vända och vrida på formuleringar för att hitta precis rätt uttryck och ton. Jag tröttnar aldrig på ord.

Samtidigt kan jag, just vad gäller vin, ibland önska att jag använt min sommelierexamen till att jobba på krogen istället för att skriva. Helt enkelt för att det är mycket som går förlorat på vägen mellan vinglaset och tidningssidan. Ord är trots allt bara ord, och vin är… något magiskt. Än så länge har jag heller inte läst en enda skribent eller vinjournalist, varken i Sverige eller internationellt, som beskrivit vin på ett sätt som verkligen ger vinet full rättvisa. Ord är toppen för att berätta stories, för att inspirera och informera.

Men för att verkligen beskriva vinets sanna väsen är orden ibland fattiga.

Det är lite som det där gamla klassiska citatet ”to write about music is like dancing about architecture”. Vi har sett och försökt alla varianter: de tekniska vinbeskrivningarna tryfferade med vinlingo som ”malolaktisk”, ”pyrasiner” och annat som lätt kan bli både avskräckande och världsfrånvänt för vem som helst. Och så det andra spektrat när vin beskrivs som ”en soluppgång över en värmländsk tjärn”, ”min mormors gamla regnrock” eller varför inte ”en orgie i munnen”. Visst, levande, kul och poetiskt, men också rätt abstrakt eftersom att vi alla har olika referensramar.