Vindkraftsbjässar i motvind i år

Vindhastigheterna under andra kvartalet föll enligt Ørsted i snitt ned till 7,8 meter per sekund där bolaget har sina vindparker. Detta beskrivs av bolaget som ”betydligt lägre än normalt” och kvartalet blev därmed bland de allra sämsta kvartalen när det gäller vindhastigheter på mer än 20 år.

Under fjolårets andra kvartal låg snittvindhastigheten på 8,4 meter per sekund bland Ørsteds vindparker och normalt ligger den på 8,6 meter per sekund.