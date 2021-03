Ombytliga vindar försenar avgörandet i America's Cup i segling. Den tionde seglingen skjuts upp till onsdagen.

Titelförsvarande Team New Zealand låg under mot italienska Luna Rossa i den nionde seglingen, men tog in på slutet och vann. Med ställningen 6–3 i bästa av 13 matcher behöver den nyzeeländska besättningen bara en seger till för att ta hem pokalen The Auld Mug.