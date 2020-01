Vindbyar och höga temperaturer i prognosen

Efter en natt med kraftiga vindar, bland annat på västkusten där flera tåglinjer ställdes in, väntar fortsatt blåsigt väder under lördagen. Vindarna avtar dock i styrka.

– Den kraftigaste blåsten var under natten och vindarna avtar under dagen, framförallt i söder. Men vi har en del varningar som fortfarande ligger kvar. Det är särskilt i fjällområdena, från Dalafjällen till nordligaste Lappland, där det kommer vara blåsigt under dagen med mycket hård vind, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.