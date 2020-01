Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Nytt år, nya möjligheter, nya krav.

Det är de första dagarna i januari. Jag skrollar igenom tidningarna och rubriker om dieter, detox, kosthållningar och bantningstips sköljer över mig. Så håller du nyårslöftena. Så hittar du formen i vår. Så optimerar du fettförbränningen.

Bläddrar sedan vidare och börjar läsa Språkrådets lista över årets nyord 2019, och där, bland de 35 nykomlingarna som berikar svenska språket, hittar jag det: ”Ikigai”.

Detta briljanta lilla ord, med japanskt ursprung, betyder ungefär ”upplevelsen att tillvaron är meningsfull” eller ”anledningen att finnas till”. I detta ord hittar jag personligen balansen i mina tankar om hälsa och välmående under kommande år.

Ja, självklart är det viktigt att leva någorlunda hälsosamt; äta sunt, röra på sig, stressa måttligt och allmänt låta bli att jobba ihjäl sig. Men, vad ikigai handlar om är att det gäller att leva ett gott liv, inte bara ett sunt. Sociala relationer, upplevelser och njutning är lika viktiga delar som god kost och motion, vad gäller ett hälsosamt liv. Att hitta en passion som gör nuet meningsfullt, att göra saker som känns bra även om man inte får betalt för det. Hallelujah, säger jag. I believe in you, ikigai!