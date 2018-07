Årets sommar verkade bli extra lång och het, men när midsommarkyla och regn till slut slog till påmindes vi alla om att livet inte bara är badklädsel och uteliv. Svensk sommar kräver även innemys, och när VM-febern lagt sig och TV-tablån gapar tom är en film serverad med matchande vin en personlig favorit.

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vinvärlden är omhuldad av mystik, särskilt för den oinvigde. Det gör den också tacksam som spelplats för drama. De flesta filmer som utspelar sig i vinregioner är oftast romantiskt mys, vilket passar en regnig dag trots att det inte direkt visar vinbondens tuffa vardag.

Vinvärlden är omhuldad av mystik, särskilt för den oinvigde. Det gör den också tacksam som spelplats för drama.

Annons X

Just nu talas det en hel del om komikern Amy Poehlers kommande film "Wine Country" om ett gäng kvinnor som firar 50 i Napa. Filmen har premiär nästa år, så medan vi inväntar den får vi nöja oss med en gammal goding. För om myset prioriteras framför hög filmisk kvalitet fungerar tolv år gamla "Ett bra år". Den handlar om en börshaj spelad av Russel Crowe som ärver en vingård i Provence. Smörigt och sockersött som bäst matchas med rosé eller ett glas rött från Bandol.

Välgjorda dokumentären "Sour Grapes" är ett måste för alla som vill förstå varför vin kan betinga monstruösa priser på auktioner världen över – och varför man bör vara försiktig med att betala dessa priser. Filmen gick på SVT för något år sedan och finns nu på Netflix. Här sätter man lätt La Tâchen i vrångstrupen när Rudi Kurniawan lurar alla förståsigpåare. Drick valfritt dyrt vin till – om du vågar …

Filmerna "Somm" och "Somm: Into the bottle" följs senare i år upp av en tredje film. De två första är gjorda för de riktigt nördiga, och visar företrädesvis män i yngre medelåldern som kämpar för att nå högsta ligan inom sommelieryrket. Här känns det som att minst ett glas kalifornisk finchardonnay krävs som energidryck under tittningen.

Tillbaks till myset med klassikern "Sideways" från 2004, den dramafilm som allra mest har påverkat folks syn på vin i allmänhet och vin av merlot och pinot noir i synnerhet. Har du inte sett den, gör det (med en varning för viss andel daterad sexism och svinighet). Du behöver inte vara särskilt vinintresserad för att uppskatta den.

Det behöver du inte heller vara för att avnjuta kultrullen "Champagne Charlie" från 1989. Från början en TV-serie som delvis bygger på boken med samma namn av Joseph Henriot. Den "sanna" storyn ska tas med en rejäl nypa salt men är i övrigt en teatralisk och ganska underhållande hjältesaga med en ung, lätt franskbrytande (!) Hugh Grant i huvudrollen.

Filmen är något för lång och finns på Youtube. Detta vägs upp av att Charles Heidsiecks champagne är mycket god och finns på Systembolaget. Så medan verklighetens Grant njuter cocktails i Torekov laddar du upp med, minst, en flaska och några sköna kuddar. Sen är det bara att klicka på play medan regnet fortsätter smattra utanför.