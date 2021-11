Att göra vin är att skapa konst hävdar många vinmakare, och jag är i många fall beredd att instämma. Och det gäller de flesta konstformer – utan den mänskliga faktorn, ingen magi. Till exempel när det gäller målningar: se, där har konstnären tryckt i lite extra hårt med penseln, där är en stor klump med färg, där har färgerna blött samman. Eller ett fotografi som istället för att vara laserskarpt är lite grynigt och kornigt – det kan ju vara magiskt vackert och förhöja verket från något medelmåttigt till något storslaget. Likadant med musik. Lite brus i bakgrunden, en bluesig ton från sångaren, gnisslet från fingrar som glider längs gitarrsträngar eller knaket i pianots trä mitt i en inspelning. Magi! Det är det där lite skitiga – gruset i maskineriet – som verkligen skapar något speciellt, just för att man upplever den mänskliga faktorn. Konst skapad av kött och blod. En känsla av närhet. I min roll som musikproducent jublar jag för allt sådant som hörs i en inspelning, just eftersom jag vet att slutresultatet kommer få mer nerv. Som vinkonsument och -skribent söker jag också efter viner som faktiskt uttrycker något speciellt, som talar med ett eget språk. Viner som inte är gjorda för att passa in i en offert från Systembolaget eller från en på förhand påhittad smakprofil, utan viner som låter såväl region, tradition, vinhus och vinmakare tala. Viner med identitet, karaktär, personlighet – och mänsklig faktor.

Missa inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi varje vecka tipsar om spännande viner och härliga recept.