MALTA Det rådde inga tvivel om vem som styr Europa. Så snart Angela Merkel syntes i salen på Intercontinental hotel på Malta, där Europaparlamentets konservativa grupp (EPP) höll kongress, dånade applåderna. Att det var mitt i en annan dignitärs anförande brydde sig ingen om.

”Många säger att Europa har tappat kursen” inledde Merkel. ”Vi måste fråga oss själva: vad är vår identitet som européer?”

Det var dagen efter att Storbritanniens ambassadör till EU hade lämnat över brevet som officiellt påbörjade brexitskilsmässan, och det var många som undrade samma sak. Vilka är vi? Vart ska vi? Och varför? Att delta på Maltakonferensen var att möta en europeisk höger som insett att de gamla svaren kanske inte längre är giltiga, men som fortfarande inte förstått frågan tillräckligt väl för att ge några nya.

Orbán upprepade en av den ryska propagandans mest använda nidbilder av Europa

”Vi har byggt ett gemensamt, europeiskt hus”, sa Anna Kinberg Batra (M). ”Men konstruktionen var inte så solid som vi trodde. Alla får inte mat på bordet, och när vi monterade ned dörrarna i huset glömde vi att sätta upp en grind”. Byggmästare Kinberg Batras rekommendation? Att värna handel, den inre marknaden, konkurrenskraften. Och gränserna: ”We must export stability, instead of importing instability”.

Importera osäkerhet? Man får hoppas att det var en olycklig formulering. Att Kinberg Batra menade att EU har ett intresse i att hjälpa sina grannar, eftersom såväl brottslighet som utsatthet har en tendens att bli gränsöverskridande. För nästan samma ordalydelse återkom i ett annat, och betydligt mörkare, tal.

”Vi ska ge hjälp där den behövs, inte importera problemen”. Det var Victor Orbán, högerpopulisten som driver Ungern allt längre bort från den liberala demokratin, som stod bakom podiet. Alla talade om populisternas frammarsch, men när populisten trädde fram blev skälet till deras framgångar tydligare än i några analyser: Än så länge är Europa världens bästa plats att leva – men inte länge till. ”Morgondagen kastar en skugga över nuet”. Vi måste försvara oss.

Orbán upprepade en av den ryska propagandans mest använda nidbilder av Europa när han kallade migrationen från kriget i Syrien ”en trojansk häst för terrorism”. ”Västländerna luras att känna skuld över sitt koloniala förflutna, för att försvaga ett Europa som befinner sig under muslimsk invasion”. Gränserna, och Europadomstolen för mänskliga rättigheter, måste stängas – för de europeiska folkens säkerhet.

Detta är en klassisk, retorisk figur: Framtiden är inte oviss – den är mörk. Vi måste agera nu – annars är det för sent. Och eftersom hotet rör samhällets överlevnad måste vi tillåta extrema metoder. Figuren är effektiv, och därför använd av historiens alla revolutionärer och fascister. Undantagstillståndets politik leder aldrig till något gott. Den kan inte bemötas genom halvmesyrer som ger populisterna rätt i sin verklighetsbeskrivning. Det enda som duger är hopp – och reformer.

Frau Merkel besvarade sin egen fråga: ”det är de gemensamma värderingarna som gör oss till européer: frihet, rättvisa, solidaritet, individualitet och ansvar.” Och dessa värderingar måste vara vägledande. ”Vi är ett fredsprojekt, och måste därmed ge säkerhet och välstånd till våra befolkningar. Vi måste vara bäst i klassen, vi får inte lagga efter. Se på Silicon Valley och Asien, vi får också de jobben om vi har teknologier i världsklass. I en värld som aldrig sover gör vi det bättre om vi gör det tillsammans.”

”Man älskar det man ansträngt sig för, och Europa kommer att behöva våra ansträngningar”, avslutade hon. Däri har förbundskanslern rätt.