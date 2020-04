Varför ska vi vänta med att visa uppskattning för allt som byggts här till efter det att alltsammans rasat ihop? Varför kan vi inte visa att vi förstår värdet nu genom att rädda det som räddas kan?

Hennes röst skär sig i slutet av meningen, uppgivenheten gör sig påmind. Sömnen har varit dålig och oron gnager, inte minst för sonen som jobbar i sjukvården. Vi är sex veckor in i pandemin och hon har permitterat sina 30 anställda och går nu in i varselförberedelser. Den fackliga ombudsmannen åkte just iväg längs den kalkdammiga vägen.