Vill driva med isen mot Nordpolen

Den norske upptäcksresanden Fridtjof Nansen planerade att bli först på Nordpolen genom sin djärva idé att frysa fast träskeppet Fram i isen och låta havsströmmen föra honom mot Nordpolen. Expeditionen inleddes 1893 och Fram drev mycket riktigt en bra bit med packisen – men i fel riktning. Nansen övergav sedermera skeppet på skidor, och nådde aldrig sitt mål.

Över hundra år senare planerar forskare att göra ett nytt försök att nå Nordpolen med hjälp av polarisens kraft. Planen är att använda det 120 meter långa tyska forskningsfartyget Polarstern i vad som beskrivs som den största enskilda arktiska forskningsresan hittills.

Forskarna hoppas kunna få nya värdefulla insikter om Arktis, däribland varför regionen värms upp snabbare än någon annan plats på jorden. I januari låg havsisarna i Arktis och Antarktis på rekordlåg nivå, enligt FN:s väderorganisation WMO.

Den 2 500 kilometer långa polarresan väntas börja 2019 och kommer sannolikt att ta ett år. Projektet, kallat Mosaic (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate), kommer att ledas av professor Markus Rex.

– Den arktiska havsisen minskar mycket snabbare är vad klimatmodeller kan reproducera och vi behöver bättre klimatmodeller för att kunna göra bättre prognoser för framtiden, sade Markus Rex i helgen, enligt BBC.

– Om några decennier kan det vara så att Arktis kommer att vara isfritt på sommaren. Det skulle vara en annorlunda värld och vi behöver veta om det i förväg. Vi måste veta om det kommer att hända eller inte.

Expeditionen kommer att innefatta 50 institutioner från 14 länder, däribland Storbritannien, USA och Ryssland.