Vill den ”kreativa klassen” verkligen ha en levande stad?

Under sommaren har familjer grillat på den stora gården nästan varje kväll, inte minst de nyinflyttade från Syrien. Barn har cyklat och spelat fotboll. Eftersom de boende i huset sällan har höga inkomster är många hemma under juli och augusti. De äldre hyresgästerna sitter i solen på gården, lutar sig mot rullatorerna. Det är en hyfsat blandad miljö, både när det gäller ålder och ursprung. Relationen grannarna emellan är vänlig, men det råder ingen käck kompisstämning. Man småpratar inte slutpriser från helgens visningar medan man plockar ut lådcykeln ur cykelrummet. Uppriktigt sagt är vi rätt anonyma mot varandra. Förutom när någon beter sig allvarligt störande eller hotfullt. Som när missbrukarna på loftgångens nedre botten fick återfall och började slåss och jaga varandra. Eller när det verkade vara någon som använde sin lägenhet som bordell.

Kvarteret Plankan har aldrig synts på den kreativa medelklassens radar.

Det är ett miljonprogram på Södermalm, därmed svårt att inordna under de vanliga, trötta etiketterna om Södermalm som kulturvänsterns högborg. Kvarteret Plankan har aldrig synts på den kreativa medelklassens radar. Vi har bott i kvarteret i närmare 18 år och naturligtvis blivit hopplöst akterseglade på bostadsmarknaden i Stockholm. Jag har kunnat ställa mig på min Hornsgatsförgiftade allmännyttiga balkong och se på hur paraden av bostadsrättsmiljonärer efterhand ersatts av bostadsrättsproletärer som alla har lamenterat den tråkiga och enfaldiga stad de köpt in sig i. Det har bostadskonsumerats och bostadsskämts om vartannat.

Anser man sig ha kulturellt kapital att värna om och därmed tvingats införskaffa in en dyr lägenhet på just Södermalm kan det vara frestande att prova på det helt samtida, rubenöstlundska tricket att tvätta sig ren i ironi-indränkt självförakt. Man kan förfasas över det homogena och ängsliga och åkalla Per Anders Fogelströms ande över Fjällgatan och förutsätta att han skulle få en hjärtattack av den gentrifierade, livsstilsbesatta stadsdelen som man själv varit med att forma.

Men tänk om Fogelström kom tillbaka?

Men tänk om Fogelström kom tillbaka, tittade sig omkring och sa: ”Vad bra att människor inte dör av svält här längre”? Som varje arkeolog vet är det ofta kontexten, inte föremålet i sig, som ger den viktigaste informationen.

Tänk om Per Anders Fogelström kom tillbaka till dagens Södermalm och faktiskt gillade det han såg. Bild från kvarteret Plankan, där skribenten Håkan Forsell bor. Foto: Enhamre

Vi lever så mycket i hur ”bilden av” staden ter sig, hur den kanske bekräftar eller stöter bort, att vi inte riktigt vet vad en stad egentligen kan erbjuda längre. Den narcissiska fixeringen, ängslan att hamna i ”fel” områden, att få obetydlighet eller utanförskap kletat på sig, kväver mycket av den nyfikenhet det faktiskt kan innebära att vara stadsbo. Det finns en schablon om att en levande stad handlar om kaféer, småbutiker, täthet, rörelse, mångfunktionalitet. Bostadskapitalismens marknadsordning sätter inga hinder för att producera denna uppsättning av ”attraktiv stadsmiljö”.

Hur är det att leva i en socialt blandad stadsmiljö på riktigt? Det är ingen idyll.

Men det finns en mentalitetsaspekt av vad urbanitet handlar om som jag numera oroväckande sällan råkar på i Stockholm. Det är kompetensen att bemöta och hantera komplexitet. Hur är det att leva i en socialt blandad stadsmiljö på riktigt? Det är ingen idyll. Man måste skärpa sina förmågor för att kunna hantera oförutsedda situationer och samtal. En hög grad av urbanitet är därför ansträngande, och en läroprocess.

De flesta säger sig vilja bo och leva i blandade stadsmiljöer. Men vi får inte de städer vi säger att vi vill ha. Vi får de städer vi förtjänar. Och eftersom bostaden i dag för många stadsinvånare är en investering i ett alltmer ouppnåeligt ekonomiskt framtidsscenario så har denna bostad blivit ett ömt och infekterat sår som inte tål beröring med främmande processer. Detta hem måste skyddas mot tänkbara hot om värdesänkning och förlust som kan ske genom felaktiga etableringar och obegripliga existenser i den nära omgivningen.

Urbanitet var en gång i tiden ett sätt att prata, som man gjorde i Rom, men inte gjorde på landsbygden.

Städer erbjuder en möjlighet att vinna kunskap och empati som sträcker sig över de socioekonomiska och etniskt-kulturella gränserna. Att ta lärdom av social mix, av vardagens snabba informationsutbyte – det är vad ordet ”urbanitet” en gång i tiden egentligen betydde: ett sätt att prata, som man gjorde i Rom, men inte gjorde på landsbygden. En livshållning, ett sätt att föra sig, ha vanor. Vårda brokiga bekanta i olika skrymslen och på olika nivåer i samhället. Därför att vi aldrig riktigt vet när vi ska komma att behöva dem. Kanske i morgon. Kanske aldrig.

Därför skulle Stockholm behöva nollställa sig, radera etiketterna och lämna den spegelsal som bara föder mer segregation och isolation. För det finns en del verkliga uppgifter för handen som kräver gemensamma lösningar, uppgifter som handlar om samspel och integration. I dag läggs dessa bördor återkommande på dem som redan är tyngda, inte minst de som stått lottlösa i bostadsvinstutdelningen. Många bostadsområden och stadsdelar utför uppgifter som borde vara ett socialt ansvar för alla.

Man känner igen urbana dygder när man möter dem, och saknar dem när de inte är där.

Urbana dygder existerar. Man känner igen dem när man möter dem, och saknar dem när de inte är där. Till dessa hör bland annat förmågan att hantera olika verkligheter, olika människor, och göra det till en del av den egna vardagen; att göra det på uppstuds, utan manus, utan belöning, som en del i den självklara stadsplikten.