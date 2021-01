I boken ”Är Texas det nya Kalifornien?” (Timbro 2014) ställde Roland Poirier Martinsson och jag frågan om vilken av USA:s båda jätteekonomier som skulle bli modell för landets framtid. Jag skrev om Kalifornien, Roland om Texas. Båda dessa amerikanska delstater hör till världens största ekonomier men politiskt är de väldigt olika.

President George W Bush var en Texas-politiker – tidigare guvernör – som under sina åtta år i Vita huset satte sin prägel på detta århundrades amerikanska politik. New York Times-kolumnisten Gail Collins skrev boken ”As Texas goes ... How the lone star state hijacked the American agenda” (2012) utifrån tesen att det centrala i Texas-politiken är motståndet mot statens makt.