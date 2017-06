New York Times’ rekrytering av Bret Stephens från Wall Street Journal var ett genidrag.

Den konservative Stephens visade redan som krönikör på WSJ att han var en fritänkare som alltid var spännande och läsvärd.

I dag skriver han i sin krönika i NYT om behovet av massdeportationer från USA:

In the matter of immigration, mark this conservative columnist down as strongly pro-deportation. The United States has too many people who don’t work hard, don’t believe in God, don’t contribute much to society and don’t appreciate the greatness of the American system. They need to return whence they came. I speak of Americans whose families have been in this country for a few generations. Complacent, entitled and often shockingly ignorant on basic points of American law and history, they are the stagnant pool in which our national prospects risk drowning.

( När det gäller invandring så är jag som konservativ kolumnist en stark anhängare av deportationer. Förenta staterna har för många människor som inte arbetar hårt, som inte tror på Gud, som inte bidrar särskilt mycket till samhället och som inte till fullo inser storheten i det amerikanska systemet. De måste återvända varifrån de kom. Jag talar om amerikaner vars familjer har varit i landet i några generationer. Alltför bekväma, krävande och och ofta chockerande okunnig om grundläggande inslag i amerikansk lagstiftning och historia utgör de en stillastående poolen där våra nationella framtidsutsikter riskerar att drunkna.)

Med statistik visar han på hur väl underbyggt hans resonemang är och vilken betydelse invandrare haft och har för USAs välstånd.

Han skriver att han är barn till invandrare och född utomlands.

Krönikan är en rasande uppgörelse med Trump-administrationens syn på invandrare och slutar med dessa ord:

We’re a country of immigrants — by and for them, too. Americans who don’t get it should get out.