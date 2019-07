Vilhelm Blomgrens tid är nu

Vilhelm Blomgren har arbetat med regissören och perfektionisten Ari Aster i "Midsommar". "Han sa orden 'one more' flera gånger innan det verkligen var 'one more'. Han kunde säga 'perfekt, det var precis så jag ville ha det, vi tar det en gång till'", berättar Vilhelm Blomgren.

