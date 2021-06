Vilgot är Sveriges starkaste 13-åring

Sedan rekordet har Vilgot lyckats lyfta ännu tyngre hemma: 150 kilo.

Det har varit en krokig väg för Vilgot innan han hittade sitt stora intresse. Under flera år testade han olika sporter men fastnade inte för någon. Vilgot upplevde att han inte riktigt passade in någonstans och i skolan blev han mobbad under tre års tid.

– Att bli mobbad var tufft för mitt psyke. Men när jag började med styrkelyft blev mobbarna skrämda och nu vågar de inte gå på mig längre. Det är mycket bättre i skolan nu. Att min sport räddade mig från mobbningen gör att min motivation är väldigt hög och att jag vill fortsätta träna, säger Vilgot.

Varför passar sporten dig så bra?

– Jag är generellt ganska stor och stark och det behövs för att kunna lyfta tungt. Det är även roligt att jag får utmana min kropp på en annan nivå än i till exempel fotboll. Där behövs det mest smidighet och kondition. I styrkelyft krävs det mer styrka och teknik, säger Vilgot.

Nu har Vilgot tränat styrkelyft i snart ett år. Han visar hur man gör ett marklyft. Det märks att han tänker mycket på tekniken för han tar det lugnt och har fokus i blicken. Trots att han lyfter 80 kilo ser det väldigt lätt ut. Det är vikten som han brukar träna med.

– Det som är viktigt att tänka på när man lyfter är att ha rak rygg och vara stabil i knäna och inte lyfta med raka ben. Det är också viktigt att man har en tränare som coachar en rätt.

Trots att Vilgot har rekord i marklyft vill han försöka nå nya nivåer och bli ännu starkare.

– Mitt mål är att bli världens starkaste man. Det känns som att det kan gå, för jag är redan väldigt stark för min ålder. Fortsätter jag såhär kommer jag kanske vara det när jag är 20 år.

Vilken är din drömvikt?

– I år vill jag klara att lyfta 200 kilo, i livet är det 500 kilo som är mitt mål.

Tillåtet att tävla från 11 år I Sverige har många länge tyckt att styrketräning för barn är skadligt, men på senare år har forskning visat motsatsen, enligt Svenska styrkelyftförbundet. I Sverige får man tävla från 11 års ålder. Däremot ser barnens regler annorlunda ut, eftersom det är extra viktigt att ha god lyftteknik och inte fokusera för mycket på vikten. Källa: Svenska styrkelyftförbundet

