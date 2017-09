Viktor Lundquist: Bakslag för demokratin sker även här

Premiärminister Viktor Orban och Polens starke man Jaroslaw Kaczyński går i takt. Foto: Jarek Praszkiewicz/TT/NTB Scanpix

Demokratin är under stor press på många håll i världen. I Ryssland har Vladimir Putin i många år arbetat för att maximera makt och kontroll, och på så sätt inskränka den demokrati många hoppades på efter kalla krigets slut. Landet kan beskrivas som en demokratur; en skendemokrati med uppgjorda val som syftar till att dölja de verkliga förhållandena.

I Venezuela har domstolarnas autonomi helt urholkats, och konstitutionen förändrats flera gånger. President Nicolas Maduro gör vad han kan för att behålla makten, bland annat genom att via ett omstritt, och enligt många bedömare, riggat val inrätta en regimtrogen konstituerande församling. Oppositionen accepterar inte denna nya församling, och fortsätter betrakta det folkvalda parlamentet som den enda legislaturen. Tusentals venezuelaner har demonstrerat.

Fler än 120 har mist livet, ofta till följd av säkerhetsstyrkornas övergrepp. Även journalister har attackerats, allt för att de inte ska kunna rapportera om vad som sker i landet.

Men demokratiska bakslag har skett även på närmare håll. I Polen har regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) reformerat rättssystemet, och därmed rubbat den maktbalans som en demokrati ska omfattas av. Genom att förändra tillsättningsförfarandet för nya domare kontrollerar man både den exekutiva- och den dömande makten. Landets konstitutionsdomstol har fått betydligt sämre förutsättningar att verka effektivt, bland annat genom att det numera krävs två-tredjedelars majoritet för att fatta beslut, samtidigt som 13 av 15 domare närvarar. Fem av dessa domare är utsedda av PiS, och således är det enkelt för de PiS-lojala domarna att förhala beslutsfattande.

EU-kommissionen är mycket kritiskt till reformerna, och hotar med rättsliga åtgärder med hänvisning till fördragsbrott om de polska myndigheterna inte åtgärdar bristerna.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán är oförstående till EU-kommissionens kritik mot Polen, och ställer sig bakom PiS agerande. Det är förståeligt, då även Ungern de senaste åren upplevt en kraftig försvagning av demokratin. Efter en storseger i valet 2010 kunde Orbáns parti Fidesz skriva om konstitutionen, och precis som i Polen försvagade man domstolsväsendet. Fidesz har försökt begränsa möjligheten att granska framtida konstitutionsändringar, och i dagsläget består Ungerns författningsdomstol till största del av Fideszlojala domare.

Fidesz har även försökt att kontrollera landets press, bland annat genom att erbjuda belöningar för regeringspositiva medieaktörer, och porta vissa kritiska nyhetssidor från parlamentet. I valet 2014 förlorade Fidesz sin tvåtredjedelsmajoritet, men eftersom det krävs en lika stor majoritet för en annan part för att skrota reformerna är det osannolikt att det kommer ske inom det närmaste.

I april beslutades det, efter en tvivelaktig folkomröstning, att Turkiet skulle övergå från parlamentarism till presidentstyre, något som president Recep Erdoğan länge eftersträvat. Före valet kom Venedigkommissionen (Europarådets rådgivande organ för konstitutionella reformer) med en rapport som belyste farorna med de föreslagna konstitutionsförändringarna. I princip innebär det nya systemet att presidenten får oinskränkt makt, och kan bland annat tillsätta en vicepresident utan demokratisk förankring. Mest alarmerande av allt är att presidenten får befogenhet att upplösa parlamentet på vilka grunder som helst.

Vi ser alltså på flera håll hur demokratiskt valda ledare missbrukar makten. Förr var länders inrikespolitik enbart deras egen angelägenhet, men inte längre. Ungern och Polen är båda EU-medlemmar, och Turkiet befinner sig i medlemskapsförhandlingar (om än strandade, för närvarande). Samtliga tre är Nato-medlemmar.

EU-fördraget inleds med att ”Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna […]”.

Enligt Nato-fördraget ska medlemmarna “[…] safeguard the freedom, common heritage and civilisation of their peoples, founded on the principles of democracy, individual liberty and the rule of law”.

I dagsläget råder alltså i EU och Nato en direkt konflikt mellan å ena sidan det avtal medlemsländerna undertecknat och, å andra sidan, den politik vissa medlemsländer för. Förutom att det är bekymmersamt med inre motsättningar i medlemsländer, innebär det även större faror, nämligen risken att organisationernas legitimitet urholkas.

Vilka krav kan Nato ställa på eventuella framtida medlemsländer om inte alla nuvarande medlemmar respekterar fördraget? Hur ska EU kunna verka för demokrati i omvärlden, när man har medlemsländer som inte respekterar principer som rättsstat och fri press? Med Brexit färskt i minnet är fler motgångar det sista EU behöver, speciellt sådana som kan leda till en potentiell förtroendekris.

EU och Nato är beroende av att de enskilda staternas medborgare ser värdet av att vara medlemmar. Processer som de i Ungern, Polen och Turkiet riskerar att leda till motsatsen och skada EU:s och Nato:s trovärdighet som det godas förkämpar. Det vore riktigt illa.

VIKTOR LUNDQUIST är praktikant hos tankesmedjan Frivärld och studerar på kandidatprogrammet i Freds- och konfliktvetenskap.