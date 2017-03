Viktigt läge för sårbart Nintendo

Nintendo Entertainment System (NES). Kom 1983. Exempel på spel: Ice Climber, Super Mario-spelen, Zelda och Ice Hockey. I fjol kom den nostalgiska miniversionen Nintendo Classic Mini.

Sega Mega Drive. Kom 1989. Förknippas bland annat med sportspel, som NHL, och den blå igelkotten Sonic the Hedgehog, Phantasy Star och Golden Axe. Sega slutade göra konsoler 2001, men fortsätter att producera spel.

Super Nintendo Entertainment System (SNES). Kom 1990. Exempel på spel: Super Mario World, Super Metroid, Super Castlevania, Zelda: A Link to the Past, Mario Kart och Final Fantasy.

Playstation 1. Kom 1994. Tillverkas av Sony. Exempel på spel: Wipeout, Final Fantasy VII, Tekken, Gran Turismo, Metal Gear Solid, Resident Evil och Castlevania: Symphony of the Night.

Nintendo 64. Kom 1996. Exempel på spel: Mario 64, Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart, F-Zero och Golden Eye 007.

Xbox. Kom 2001. Tillverkas av Microsoft. Spel som Halo, Project Gotham Racing, Grand Theft Auto och Forza.

Källor: Nationalencykopedin, Gamerankings.com, Jesper Englin