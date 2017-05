Viktig men skör seger – enligt världens medier

The New York Times: En lättnad för EU

Macrons avgörande seger innebär en lättnad för EU, och hoppets och optimismens seger över rädslan, deklarerar The New York Times visar på sin förstasida jublande fransmän under vajande trikolorer. På webbsidan åskådliggör NY Times i en detaljerad karta hur presidentvalet delade landet i stad och landsbygd. I större städer som Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux och Toulouse dominerade rösterna på Emmanuel Macron, medan många väljare på landsbygden i landets nordöstra och sydöstra lade sin röst på Le Pen.