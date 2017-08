Vikingaskatt stulen från museum i Bergen

Gokstadsskeppet från vikingatiden visas upp på museum i Norge. Nu har mer än 400 ovärderliga föremål från Vikingatiden stulits. Arkivbild. Foto: Bjørn Sigurdsøn/ Scanpix/ TT

Fler än 400 föremål från vikingatiden skulle flyttas till ett nytt magasin – då slog tjuvarna till.

– Allt tyder på att det är en viss grad av professionalitet över det här inbrottet, säger Dag Rune Olsen, rektor vid universitetet i Bergen till NRK.

En eller flera gärningsmän tog sig förra helgen in på sjunde våningen i Historiska museet via byggnadsställningar. Sedan har de troligen haft runt en och en halv timme på sig inne i museet. Just den helgen var museets magasin överfulla med ovärderliga föremål. De var tillfälligt placerade i magasinen i väntan på att på måndagen efter helgen forslas vidare till ett bättre och säkrare magasin. Museidirektör Henrik von Achen är nu självkritisk till att säkerheten var otillräcklig.

– I norsk museihistoria finns inte någon stöld som har varit värre eller mera omfattande, säger von Achen till NRK.