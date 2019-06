Läget är inget skryta med, men på Stockholm fisk är stämningen ändå god, klientelet urbant och maten klart godkänd.

Vem älskar Vasagatan? Finns det någon enda människa som har Vasagatan som sin favoritgata i Stockholm? Vasagatan är ett nödvändigt ont. En konsekvens av att alla större städer i dag har en stor tågstation och när man väl anländer till denna måste det finnas en väg som tar en dit man egentligen ska. Problemet med alla tågstationer är att hit kommer det varje dag människor som inte vet vart de ska. De har ingenstans att bli av. Följaktligen blir de kvar. Och trots att stadens socialtjänst och hjälporganisationer gör ett heroiskt arbete kommer det hela tiden nya människor till Vasagatan som inte vet var de ska bli av. Det är en transitplats, men några människor blir kvar och sätter tonen.

Annons

Allra värst är det under Klarabergsvägen. Det är huvudstadens absoluta nollpunkt. Här skiner aldrig solen. Här bor råttorna och duvorna och de slåss om den mat människor lämnat på gatan. Här står ändlösa rader med taxibilar och väntar på kunder som sällan kommer.

Just nu kämpar Stockholms stad med att försöka förändra Vasagatan. Trottoarerna breddas, fasaderna fixat till, syltorna uppmanas att flytta och biltrafiken ska ledas bort, vart begriper jag inte. Man vill tvätta borta smutsen, men jag undrar om det går att få en tågstation med 90 miljoner årliga resenärer ren. Men staden ska ha en eloge för att den försöker.

En fastighet som nyligen genomgått en rejäl renovering är Royal Viking. 80-talshotellet är en tidstypisk betongklump med knappt 500 rum. Ingång under Klarabergsvägen. Det finns liknande huskroppar i hela världen.

I botten ligger Stockholm fisk. Krogen är en av drygt tio krogar i krogkoncernen Melanders group. På väggarna i matsalen hänger fotografier av Stockholm så att man ska veta var man är. Krogen har precis som huset nyligen fått en rejäl uppfräschning. Du når restaurangen både från hotellet och från en egen glasdörr på Vasagatan. Vi anländer en söndag och det är i princip fullsatt. En befriande mix av svensexa, handelsresande, familjer och arbetskollegor som laddar upp inför morgondagens konferens. Du landar ju ofta på hotellets krog för att du inte orkar söka dig ut ur stadens djungel. Och som ni har förstått är livet i ett fyrstjärnigt Radissonrum en stark kontrast till det på Vasagatans trottoarer.

Foto: Magnus Skoglöf

Foto: MAGNUS SKOGLOF

Personalen har fullt upp, men lyckas ändå skruva fram ett barbord på några minuter. Stolarna är sköna och utsikten mot glasväggen och Mäster Samuelsgatan cool. Menyn innehåller klassiska fiskrätter. Toast skagen för 159 kronor är en habil förrätt, men utan att imponera. Det gör däremot sashimi på fjordlax för samma summa. Bra balans i den asiatiska kryddningen och pigg sallad. Den orange kimchi-majonnäsen är maffig och stinn. Dessutom mycket mat på den avlånga tallriken så att även de med toast skagen kan få smaka.

Några bord bort ser jag en ensam man i jeansjacka beställa in en rejäl skaldjursplatå. Det går många under kvällen och tempot är så högt att en servitör tappar en bricka bakom oss. Is och ostron far ut på golvet, men allt försvinner snabbt och sen kommer våra varmrätter. Krabbans kött funkar, men kräver stor finess med smalt spett för att lämna sina avlånga klor. 325 kronor är i överkant för denna rätt. Fisk- och skaldjurssoppa för 235 kronor är en prisvärd rätt. Fisken är inte den piggaste så här på veckans sista dag, men grädden är len och potatisen kokt enligt konstens regler. Även den grillade rödingen (275 kronor) funkar som den ska med smörsås och forellrom på toppen. Gillar inte att pommes och tillbehör som grön sparris kostar extra. De senare är en ganska seg historia. Ej värd 55 kronor.

Mätta blir vi och följaktligen funkar det att dela en Glace au four på tre. Att marängen innehåller sockerkristaller är inte godkänt. Den varma kolasåsen och glassen under den brända marängen gör ändå att vi äter upp allt – förstås.

Jag rekommenderar ingen att gå till Stockholm fisk, men när ni ändå hamnar här finns det många anledningar att stanna. Maten får godkänt. Absolut inte mer med tanke på notans slut. Men stämningen som uppstår mitt i en storstad där allt blandas är urbant magisk. Här kan alla vara anonyma och bli bortskämda av en servis som trots att den är sysselsatt ser alla och hinner le. När vi tar tuben hem ser vi inte smutsen på gatorna. Vi ser en stad som kanske inte välkomna alla, men som faktiskt har plats för nästan alla.