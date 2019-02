Den som längtar över sundet eller – som i krogrecensenten Viggo Cavlings fall – till ljuva ungdomsminnen har något att se fram emot på Matrosen i Gamla stan.

Flygbåtarna? Hur många läsare minns dessa? Före Öresundsbron var flygbåtarna vägen över sundet. Porten till Europa. Världen började här. Åtminstone om man, som jag gjorde på 80-talet, bodde i Malmö.

Det är lätt att tro att dansk och svensk matkultur är identiska, men så är icke fallet. 1658 kom freden i Roskilde och då skildes våra gastronomiska liv åt. En dansk julskinka ser inte ut som en svensk, den danska serveras med krispig svål och mild sås. Mums. En svensk julskinka ser ut som en gammal skosula och smakar samma sak. Den starka senapen till är för att ingen svensk ska somna. Det dröjde ända till maj år 2000 innan vi fick en maträtt som gick att köpa på bägge sidor om sundet: Öresundsfil är undantaget som bekräftar regeln.

Dansk och svensk matkultur är två olika väsen. Det bästa exemplet på detta är smörgåsen. I vårt land är brödet det viktigaste. Det ska vara en rejäl skiva och ovanpå lite ost och eventuellt en bit paprika om vi ska lyxa till det. Ett danskt smörrebröd känner du igen eftersom brödet är begravt under ett berg av räkor, sill eller i alla fall leverpastej. Brödet när det väl dyker upp är rågbröd, kompakt och gärna lite fuktigt. Den danska texturen när vi pratar bröd är kompakt och fet. Det svenska brödet är ljust, fluffigt och tunt. Skogaholmslimpan är som vi alla vet söt. De senaste åren har vi faktiskt fått bröd i Sverige som inte smakar sockerkaka (tack, Fabrique), men hela min uppväxt fick jag bröd som luktade honung.

Och nu är vi tillbaka vid flygbåtarna igen. När man skulle begå sin alkoholdebut i Skåne åkte man flygbåten över sundet och hamnade i Nyhamn. De första tio gångerna gick vi till närmaste butik och köpte vodka eller körsbärsvin. Halsade innehållet, spydde och åkte hem igen. Det fanns danskar som gick runt i tröjor med texten: "Håll Danmark rent, följ en svensk till båten".

Med tiden blev jag något äldre och började besöka bodegas i Nyhamn. Det var syltor med spetsgardiner för fönstren och heltäckningsmattor så inpyrda av tobaksrök att de fungerat utmärkt som nikotintuggummi. I högtalarna sjöng Sanne Salomonsen och Kim Larsen duett.

Här serverades det kall Tuborg, ännu kallare Aalborgs snaps och smörrebröd. Att grunda med ett gäng mackor innebar att alkoholintaget kunde gå från att räknas i minuter till att räknas i timmar. Som ni förstår började jag älska denna maträtt: smörrebröd. Snaps har jag älskat sedan pappa på lunchen skålade i jubileums akvavit för de döda och lät oss barn doppa ett lillfinger i glaset och sedan lukta. Eventuellt att jag också sög på mitt finger.

Även när det kommer till dansk och svensk snaps finns det skillnader. Det är mer riv i spriten på andra sidan sundet.

Att få dessa gastronomiska upplevelser i Stockholm har länge varit näst intill omöjligt. Under några veckor förra året serverades det danska smörrebröd i Atriumbaren på Sturehof på helgerna, men eftersom ingen åt dessa mer än jag slutade ägarna PG och Pelle Sturén med detta.

Det tycks som om stockholmarna föredrar mat från resten av världen.

Men 2019 har börjat väl. Sedan några veckor finns Matrosen Smörrebröd i Gamla stan. Bakom krogen finns Uluc "Bullen" Telmen och Jenny Wetterdal. Den senare återfinns bakom disken när jag kommer hit första gången. Jag är här med min gode vän Jonas och vi är bägge förtjusta i mat som gör att man slipper vara hungrig. Matrosen är mycket långt från den kostrådgivning som mina kollegor Food Pharmacy uppskattar.

Vid mitt första besök testar jag sill från Christiansö. Betyg: ljuvligt. Varmrökt lax: alldeles underbart. Dansk brie: gullig. Vid mitt andra besök tar jag currykyckling: en snäll rätt för magen. Bakad leverpastej: beroendeframkallande. Vid mitt tredje besök blir det en även en med skagenröra: mjuk och pigg. Nordhavsräkor: smarrigt.

Som ni kanske begriper är detta rätter för människor som uppskattar milda ljuvliga smaker. Ett smörrebröd funkar bäst med en kall öl och en lika kall snaps som brygga i smakresan.

Foto: Stefan Andersson

Hit går du med dina föräldrar och med vänner som förstår varför danskarna är ett av världens lyckligaste folk. En sup, en cigg och en fet macka är kanske inte det bästa om du vill leva i all evighet. Men om du söker det bästa just nu tycker jag att du ska gå till Matrosen och beställa in tre smörrebröd för 189 kronor. Jag vågar lova att det är Stockholms mest prisvärda restaurangupplevelse. Ja, ni märker att jag är förälskad så jag slutar nu.