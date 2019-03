Instagramvänliga Arnold’s ser ut och smakar som om det varit öppet sedan 1988. Surf and turf, helstekt kyckling och kaloristinna drömdesserter. Lite nervöst, men maffigt.

Johan Staël von Holstein brukar säga att Stureplan är Sveriges mest demokratiska plats. Alla är välkomna, men har du pengar blir det lättare. Din hudfärg, din bakgrund, din religion, din bostadssituation, dina kläder, din utbildning, din partner spelar ingen större roll. Kan du betala din nota är du välkommen. En kul detalj i Yuval Hararis bok Sapiens är att Usama bin Ladin hatade USA, men älskade amerikanska dollar. Pengar är den absolut smartaste uppfinningen människan skapat för att världen ska bli en ännu bättre plats. Pengar innebär att vi kan samarbeta. Ingen annanstans i Sverige är detta så tydligt som på Stureplan. Det är därför jag trivs så bra här. Jag känner mig hemma på Stureplan och jag känner mig som en del av världen när jag går under svampen. Jag vill vara en del av mosaiken och helst vill jag förstås sitta vid det bästa bordet och skåda ut över människor som passerar.

Var finns då det bästa bordet, är det förstås några som undrar. Ett av de absolut bästa återfinns på nyöppnade Arnold’s på Biblioteksgatan. Det står framme vid det ovala fönstret en våning under Spy Bars Gubbrum. Här kan det sitta sex personer luftigt och jag tror det kan sitta tolv personer riktigt trångt. Att sitta vid detta bord med gamla och nya vänner och beställa in bubbel till alla är en magisk känsla. Utanför går solen ner över Birger Jarlsgatan och neonskyltarna blinkar som i New York eller Shanghai. Trafiken brusar i bakgrunden och David Bowie sjunger i högtalarna. Lyx.

Arnold’s är alltså det senaste tillskottet i Vimal Kovacs ständigt växande Stureplansgrupp. Det som började med att han hyrde Spy Bar i andra hand och köpte möbler på Myrornas är idag en miljardkoncern med krogar, nattklubbar och hotell. Expansion finns i företagets DNA. Att växa snabbt med säkerställd kvalitet är förstås den stora utmaningen. Till och med när McDonald’s öppnar nya restauranger blir det drifts- och logistikproblem.

Låt oss börja med det positiva. Arnold’s ser ut som en krog som varit öppen sedan 1988. Snygg konst på väggarna. Liselotte Watkins och Ernst Billgren överraskar ingen, men funkar alltid. Det är en leopardmönstrad serveringsvagn och sagolikt vackra takmålningar. Det är bekväma välstoppade stolar och mjuka soffor. Tunga linnedukar och vackra menyer. Det är snyggt i verkligheten och det ser ännu mer fantastiskt ut på Instagram. Maten är också åttiotal. Surf and Turf för 890 kronor för två personer är faktiskt värd sitt pris. Men varför inte trycka ut lite pommes och bea när frosseriet ändå pågår. Hummern är suverän och köttet nästan lika bra. Grönsakerna till balanserar upp och ger syra och friskhet. Efterrätterna är maffiga och kaloristinna. Gillar speciellt Messy Chocolate för rimliga 169 kronor. Jag har suttit i baren som är nästan lika stor som matsalen och njutit av signatur-drinken Fleur de Sureau. Ett gigantiskt glas dekorerat med gurkskivor. Smakar fint och ser fantastiskt coolt ut på Instagram. Gillar att snacka med bartendern från Skåne, min blivande fru tycker att de ska pilla mindre i drinkarna framför gästerna.

Och nu är vi framme vid pudelns kärna. Det finns något nervöst över arbetet i matsalen. En känsla av att någon måste ta kommando och vara den där hovmästaren som limmar ihop känslan. En Anders Timell på Taverna Brillo som är tokig eller en Helena Ungh Hofman-Bang på Bardot som sprider värme eller en Tina på Milles som skrattar. Alla krogar behöver en kapten som tar kommando i situationen och ser till att gästerna beställer och får in sina saker på några sekunder. Finns det något tristare än att titta på en meny? Folket vill ju äta, dricka och snacka med varandra. Det fina på en krog blir mycket lätt förvirrat och … tråkigt.

Jag undrar också om människor 2019 vill äta rätter som helstekt kyckling med apelsin för 290 kronor. Priset är vad det kostar på Stureplan och jag är övertygad om att Jan Stenbeck återvände från de döda skulle han uppskatta denna rätt och allt annat på menyn. Han hade säkert uppskattat osten som serveras före maten. Den ser ut som mango, men är en hårdost doppad i olja. Till detta kommer två bröd. Det ena smakar sockerkaka och det andra smular sönder. Tveksamt.

På det hela taget liknar faktiskt Arnold’s gamla stjärnkrogen Eriks i Gamla stan både i personalens bugande, den storvulna inredningen och menyn. Dock vill jag säga att apelsinfågeln smakade fint och att Arnold’s är en krog som man ska besöka våren 2019. Arnolds är inget ställe för Tinder- eller familjemiddagar. Men vill du titta på influencers eller säljare som firar senaste framgångarna finns inget bättre ställe. Stureplan är en stor, maffig scen och dess absoluta epicentrum just nu är Arnold’s. Att man bara har ett trettiotal stolar innebär att det kommer att vara fullsatt nästan jämt. Och ja, notan blir så hög som man kan tro.