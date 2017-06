NSU – hatets underjord

Ostalgin har länge frodats i tv: efter ”Weissensee” och ”Deutschland 83” sänds just nu ”Berlin – under samma himmel” i svensk tv. Och visst finns det mycket att säga om DDR-epoken, men i grunden är den lätt att ta ställning till: Östtyskland och Stasi var the bad guys. Den nya tv-serien ”NSU – hatets underjord” handlar i stället om en tid som vi inte har hunnit skapa en färdig sanning om, perioden efter den tyska återföreningen. Beate Zschäpe, kvinnan i den nynazistiska terrorcell som låg bakom de så kallade ”Döner-morden” – där nio småföretagare med utländsk bakgrund samt en polis sköts ihjäl – sitter i skrivande stund i en rättssal i München. Först i höst slår domstolen fast om hon är skyldig, och i så fall till vad.

Tv-serien – eller snarare de tre fristående spelfilmerna – berättar ur olika perspektiv: förövarnas, offrens och polisutredarnas. Tre manusförfattare och tre regissörer har gett filmerna olika uttryck.

Seriens första del, om Beate Zschäpe samt skinnskallarna Uwe Mundlos och Uwe Böhnhardt, är svår att uthärda. Tre förvirrade och normlösa tonåringar i ett DDR som fallit samman attraheras av högerextrema idéer, radikaliseras och bildar till slut en livsfarlig trio. Deras vämjeliga beteende, det råa våldet och åsynen av tyskar i vår tid som gör Hitlerhälsningar och skämtar om Förintelsen är på gränsen till vad man klarar av.

Berättelsen om NSU har paralleller till svenska trauman. Precis som Lasermannen finansierade NSU sin verksamhet genom bankrån, och precis som i fallet Peter Mangs utgick tysk polis från att morden var interna uppgörelser i den kriminella världen.

Det sistnämnda blir plågsamt uppenbart i NSU-seriens andra del. Den bygger på Semiya Simseks bok om hur hennes far, blomsterförsäljaren Enver Simsek, blev NSU:s första mordoffer. En fördomsfull polis utgår från att den turkiske mannens död har koppling till knarkhandel eller hedersbrott. Först när mördarna Uwe Mundlos och Uwe Böhnhardt inför hotet att gripas för ett bankrån tar livet av sig och polisen hittar mordvapnet – elva år efter mordet på Simsek! – får utredningen rätt inriktning.

De samhälleliga såren efter NSU:s dåd är varigare än de efter Lasermannen och Mangs, vilket lyfts fram i seriens tredje del, om polisutredarna. Den tyska underrättelsetjänsten tycks nämligen ha motarbetat regional polis när den var terroristerna på spåren. Även om tv-dramat här slirar runt i konspirationsteorier, så verkar det så att underrättelsetjänsten använde högerextrema som informanter och i sin strävan att skydda källor kan ha bidragit till att terroristerna gick fria längre än nödvändigt.

”NSU – hatets underjord” är väl värd att se. Den skildrar på ett skakande sätt berättelsen om vilsna tonåringar som utvecklas till mördare. De påminner om de ungdomar som i dag lämnar en rotlös tillvaro i Europas förorter för att bli jihadister i Syrien.

Tv-serien är stundtals lysande, men inte okomplicerad. Brasklappar om att det rör sig om fiktion är inget annat än fikonlöv, för filmerna bygger på fakta: rollfigurerna har de verkliga förövarnas och offrens namn, bor där de bodde under förhållanden som de hade. Den enda överlevande i terrortrion, Beate Zschäpe, framstår i seriens inledande del mer eller mindre som ett monster. Är det rättvisande? Om hon verkligen är skyldig har domstolen ännu att avgöra. Kan fiktionen påverka verkligheten – hur inverkar det på domstolen att se en dramatiserad version av fallet?

Slutligen några ord om skildringen av nynazisterna. De skämtar som sagt om koncentrationsläger; de misshandlar en svart man svårt för att sedan urinera på honom; de mördar kallblodigt människor på grund av etnisk härkomst. Tanken leds till Stanley Kubricks nihilistiska ”droogies” i ”A clockwork orange”. Efter premiären 1971 fanns de som menade att filmens ultravåld skulle inspirera till verkligt våld. ”NSU – hatets underjord” väcker samma rädsla hos mig.