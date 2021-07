Jag har aldrig varit den typen av matresenär, men visst har jag rest med krog i fokus. Och ja, även jag har även snuddat vid gränsen till förlorat perspektiv. För några år sedan var jag i New York med min kompis Henrik och betade av två trestjärniga luncher och en tvåstjärnig middag på två dagar. Och när vi satt där vid tredje måltiden– restaurangen wd~50 med geniet Wiley Dufresne som kapten i köket – började vi slänga ur oss avmätt syrliga kommentarer om amuse boucher och tryffelskum och vaktelägg som vore vi två idioter. Vi hade blivit blasé, vi började bli som stackarna i ”Foodies”.

Turligt nog hade vi självinsikt nog att inse att vi höll på att förvandlats till odrägliga as som tappat förmågan att njuta – och dagen efter blev det pizzaslice och öl i plastmugg på hörnhaket vid hotellet. För det är ju mixen man vill åt! Högt och lågt om vartannat, annars riskerar man att bli blasé och tappa förmågan att njuta. Lagom med stjärnkrog, lagom med pizzaslice, lagom med Krug, lagom med cava. Det är då man lär sig att uppskatta nyanserna. Lite som när man kommer in till stan och sveper en underbart krämig och fyllig espresso på Sostas efter en vecka med bittersurt pulverkaffe på landet – himmelriket!

Med vin är det givetvis samma sak. Klart det vore magiskt att klunka i sig ikoniska världsviner hela dagarna, men risken är stor att man skulle tappa bort sig, bli bortskämd, förlora nyfikenheten, glädjen, kompassen och passionen.

Förutom att det är kul med omväxling tänker jag att man behöver de lite enklare sakerna för att behålla perspektivet – både när det gäller smakupplevelser och i livet i stort. Att jag får betalt för att testa vin av alla sorter är till exempel en gåva; visst provar jag min beskärda del av ren dynga men de upplevelserna breddar också min horisont och sätter de grymma vinerna i ett tydligare ljus.

Så, hellre lagoma korvar än odrägliga as. Skål!