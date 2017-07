Victoria 40: ”Tiden mogen att kronprinsessan kliver fram mer”

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Den 14 juli 1977. Victoria föds som prinsessa av Sverige. Kronprinsessa och tronarvinge blev hon först som två- och etthalvtåring, vid årsskiftet 1980, då Sverige fick könsneutral tronföljd.

SvD har talat med forskare och personer i kronprinsessans närhet om Victorias relation med folket i Sverige.

I tv och tidningar har hela Sverige kunnat följa hennes uppväxt och vuxenliv. Första skoldagen i rosa och mintgrön klänning med puffärmar, julstök i form av pepparkaksbak och korvstoppning med föräldrar och syskon på 80-talet, i balklänning utmärglad av ätstörning i 20-årsåldern, strålande av lycka när hon gifte sig med prins Daniel 2010 och på senare år småbarnsmamman Victoria med barnen Estelle och Oscar.

I mätning efter mätning koras Victoria till populärast i kungafamiljen. Elisabeth Tarras-Wahlberg, som tidigare var Victorias hovmarskalk och mentor, och Susanna Popova, som skrivit en bok om Victoria och Daniels bröllop, tror båda att Victoria är omtyckt för att hon inte förställer sig.

– Jag har levt nära henne i många och år och jag tror dels att det handlar om att hon är sig själv, och därmed utstrålar naturlighet. Dels är hon nyfiken på omgivningen, inklusive alla människor hon möter. Det finns en naturlig vilja till kontakt, säger Elisabeth Tarras-Wahlberg.

Enligt henne har de dragen funnits hos Victoria sedan skolåldern.

Susanna Popova säger att Victoria hittat ett sätt att utföra sitt uppdrag utan att gå emot sin personlighet och att det gör att hon utstrålar autenticitet. Det förhållningssättet har kronprinsessan nått fram till genom att ta itu med de mörkare delarna av sitt liv, tror Susanna Popova.

– Hon har tagit motgångarna på allvar, arbetat med dem och lärt känna sig själv. Hon har inte försökt gömma undan dyslexin eller att hon haft ätstörningar. Det har lett till att hon kommit ut som en mer genuin person.

Kristina Widestedt, universitetslektor vid Stockholms universitet, har forskat om hovjournalistik i Sverige. Hon säger att Victoria är den medlem av kungafamiljen som har bäst relation till medier, både när det gäller etermedier, dagspress, veckopress och sociala medier.

– Det är nästan bara positiva skildringar av henne. Hon framstår alltid som sympatisk, säger Kristina Widestedt.

Hon menar att den relationen till media inte är en slump, utan resultatet av en genomtänkt strategi i kungahuset och pekar på att Victorias personlighet dessutom funkar bra i media. Kristina Widestedt saknar dock journalistisk bevakning av kronprinsessan och övriga kungafamiljens arbete.

– Det har länge varit så att man skriver om kungligheterna ungefär på samma sätt som andra kändisar, och det är mitt intryck att det fortfarande är så i tryckta medier. Få vet vad kungligheterna egentligen gör, för deras arbete har inte granskats och skildrats journalistiskt. Där tycker jag att det brister så det blir slagsida på nöjes- och glamorjournalistiken.

Förutom att Victoria har en plats i många svenskars hjärtan visar mätning efter mätning också att stödet för monarkin är starkt i Sverige. Att kung Carl XVI Gustafs och drottning Silvias förstfödda blev en flicka har sannolikt format synen på kungahuset, tror statsvetaren Cecilia Åse som forskat om monarkin ur författningsperspektiv.

– Förändringen till könsneutral tronföljd var väldigt viktig för att monarkin skulle framstå som modern. Att det slumpade sig så att en liten flicka hamnade först tror jag uppfattades som ett slags bevis på att det här är en modern institution. Samtidigt är principen att statschefsämbetet förs vidare genom blodsband detsamma oberoende om det är en kvinna eller man som är först i tronföljden, säger Cecilia Åse.

Könsneutral tronföljd instiftades några år efter Torekovskompromissen, som gick ut på att monarken blev helt skild från all formell makt. Tanken var att regenten istället skulle fungera som en helt opolitisk symbol som nationen kunde enas under. Men under det 70-tal när författningen skrevs om var den politiska kontexten väldigt annorlunda från idag.

– Nu har vi en helt annan politisk posering kring svensk nationalism. Nationen har blivit mer politisk. Då blir det svårare för statschefen att framträda som en nationell symbol som ska stå över politiken när det finns krafter som Sverigedemokraterna som mobiliserar kring svensk nationalism, säger Cecilia Åse.

Hon tror att det kan innebära att manöverutrymmet för kungligheter minskar, eftersom saker de gör och säger allt lättare kan uppfattas som politiskt.

Victoria är ännu inte regent och kommer inte ta över tronen förrän hennes pappa dör eftersom det i Sverige inte finns en tradition att regenter abdikerar. Och kungen har inte gett några signaler på att stiga ner, säger Susanna Popova. Däremot har Victoria vikarierat som statschef sedan hon fyllde 18 år och att hon nu passerar 40-årsstrecket kan innebära att hon kliver fram allt mer.

Susanna Popova pekar på att Victoria har möjlighet att närma sig statschefsämbetet mer stegvis än hennes pappa, som blev kung i unga år.

– Det tror jag att man sätter ett ganska stort värde på inom familjen. Man har också tyckt att det är viktigt att hon får bilda familj i fred. Inte heller det var något som kungen och drottningen kunde göra, eftersom de fungerade som regerande par samtidigt som de bildade familj. Men nu börjar tiden bli mogen för att vi ska se mer av kronprinsessan i de här olika funktionerna.

Också Elisabeth Tarras-Wahlberg tror att kronprinsessan sätter värde på att att kunna närma sig statschefsämbetet i makligare takt än kungen.

– Jag tror att hon är väldigt tacksam att hon får ha de här småbarnsåren utan att ha högsta ansvaret, och även kunna ägna sig åt familjen, säger Elisabeth Tarras-Wahlberg.