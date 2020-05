”Strega” är en sinnlig roman. Med det menar jag inte i förstone något erotiskt, trots att sådana ingredienser också förekommer, i vänskapens kroppsliga intimitet såväl som i hotfulla underströmmar. Men, det är en bok som uppehåller sig ofta och utförligt vid allt det som kan uppfattas med sinnena; saker som smakar, doftar, känns. Associativt, närmast synestetiskt, korskopplas dessa sinnesintryck, som vid åsynen av en knubbig vas: ”Färgen fick mig att tänka på hostmedicin, jag kände smaken i munnen.” Det är bara ett exempel, bland otaliga. Detta är en roman om förnimmelser.

Nio unga kvinnor kommer till det ensliga alphotellet Olympic för säsongsarbete, i byn Strega. De för en arbetsam – städa, tvätta, stryka, laga mat, servera – och mycket isolerad tillvaro på detta hotell utan gäster. Telefonsamtal hem ska i möjligaste mån undvikas och att lämna arbetsplatsen under dessa långa månader godkänns bara vid närståendes, en mors eller en systers, dödsfall. Det är Rafa som för de unga kvinnornas talan i romanen, som är dess diktjag; Rafa som hela livet väntat på sin mördare, som sett honom skymta i mansansikte efter mansansikte.



Detta hot, nej detta grundvillkor, presenteras redan på romanens första sida: ”Jag visste att en kvinnas liv när som helst kan förvandlas till en brottsplats.” Mer korrekt, preciserar hon, lever en kvinna alltid inuti denna brottsplats, kvinnokroppen, brottet har ”redan ägt rum”. Men, i romanens handling är det inte Rafa som blir offret. En kväll, sent in på hösten, kommer det för första gången gäster, för ett rituellt firande inför vinterns ankomst. Det är den natten som en av de nio, Cassie, försvinner.