Viaplay svarar Malm: ”Kvinnorna förtjänar svar”

Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm far i SvD den 16 december med flera ogrundade påståenden kring Viaplays ”The Prize of Silence”, där han vill framställa det som att serien ger en skev bild av hans och Akademiens öppenhet rörande krisen 2017-18. Som skapare av dokumentärserien vill vi i all stillsamhet bemöta dessa.