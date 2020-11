”Vi vill visa hur bra mat och bärs går ihop”

– Men jag kände att det saknades en bar i New York som stack ut. Därför bestämde jag mig för att öppna stans bästa bar, berättade Jeppe Jarnit-Bjergsø för magasinet Forbes i fjol.

Jeppe fann en lokal i Williamsburg där han slog upp dörrarna till Tørst. Från Köpenhamn lockade han snart över kocken och kompisen Daniel Burns, med ett förflutet på Noma och The Fat Duck. Burns blev kökschef på baksidan till Tørst, krogen Luksus. Duon hade ett glasklart mål: Att bli först i världen med att enbart erbjuda öl på menyn och att visa att öl och fine dining fungerar lika fint som vin och finsmakarmat.

2016 fick Luksus sin Michelinstjärna. Sedan dess har kombinationen mellan maltdrycker och finmatsmenyer svept över USA och slagit ner i bland annat Chicago, där krogen Moody Tongue rönt stor uppmärksamhet för såväl sina smakkombinationer som sin minimalistiska inredning.

Numera blåser nya ölvindar över hela världen. Från hippa Central i Lima, där ölsommelieren serverar nybryggt med inslag av sjögräs, tillbaka till Europa där gastropubvågen förvisso redan hade vält in via Storbritannien i slutet av 1990-talet. Men detta var något helt annorlunda. I dag möter moderna bryggare haute cuisine på bland annat Two Chefs Brewing i Amsterdam.