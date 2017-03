”Vi vill visa allt som kokar i Stockholm”

Tove Dahlblom. Foto: Privat

Vad är End Fest?

– Det är ett försök att ta ett helhetsgrepp på allt som kokar i Stockholm men som inte riktigt når ut. Eller sådant som kokar i världen men inte nått Stockholm. Vi vill koppla ihop det fria kulturlivet med olika publikgrupper, konstnärer med institutioner och olika platser. Tanken är att fler ska få ta del av olika typer av konst.

Scenkonst är utgångspunkt?

– Ja, men vi har en expanderad syn på begreppet. Det kan röra sig om bildkonst eller musik, men det är alltid performativa verk. Vi vill vara språngbrädan som får institutioner att ta in mer okonventionella, nyskapande projekt.

Vad kan man se?

– Vi har valt fem olika verk. Iggy Lond Malmborgs ”Boner” har varit på Europaturné men inte spelats i Stockholm. Anne Juren vill med ”Studies on fantasmical anatomies” skapa en koreografi inuti åskådarens kropp. Mårten Spångbergs ”Powered by emotion” i Kungliga Operans guldfoajé sammanfattar vad vi vill åt. Vi ser hans solo från 2003 som en samtida klassiker, en ”do it yourself” – att få dansa och sjunga utan att kunna hantverket. När det framförs på just Operan blir det en annan koppling. På Weld har Rosalind Goldberg, Sandra Lolax och Stina Nyberg premiär på ”Immunförsvaret”, ett mer textfokuserat verk från dansvärlden.

Det blir film också?

– Ja, den norske teaterregissören Morten Traavik dokumenterar i ”Liberation day” hur kultbandet Laibach som första rockband turnerar i Nordkorea och skildrar ambivalensen i projektet.

End Fest är även en blogg.

– Det är ett pågående onlineforum där nya röster får utrymme att samtala om konst och varför den är viktig. Det behövs mer dialog och fler forum för det. Det här är bara början, i höst gör vi fler nedslag.



