”Vi var 15 år gamla i Malmö när min vän blev mördad”

Vi träffades första gången på en hemmafest i Rosenvång, min vän och jag. Vi var femton år och den kvällen drog någon ett vapen i trädgården. Vi trodde att det var ett riktigt vapen men det var inte det. Jag fimpade mig på armen för att vi inte hade varit på så många fester förut och jag tyckte att allting var magiskt. Jag sa att det var en tatuering. Jag dummade mig bara, men ärret är kvar. Armen med. Men min vän är borta. Den 15-åriga pojken i Malmö med.

På kvällen den nionde november 2019 på Ystadgatan i Malmö blir en femtonårig pojke mördad. En femtonåring blir skjuten och dör. Sina sista ögonblick i livet går han in på en pizzeria, och jag vet vilken pizzeria det är för jag har varit på den pizzerian, och jag har varit på Ystadgatan fler gånger än jag kan räkna. Jag är från Malmö och vad är mer normalt än att en lördagskväll gå in på en pizzeria vid Möllevångstorget, runt niotiden på kvällen? Det är så chockerande alldagligt och tråkigt att det borde skydda mot det otänkbara. Men döden tar aldrig hänsyn utan skär genom vardagen som en obarmhärtig kniv. Så trots kvällens vanlighet förändras allt och pojken går inte in på pizzerian för att beställa, han springer in på pizzerian för att söka skydd, men det hjälper inte. Det är för sent. Det finns inte längre något skydd att få.