Tv-inslaget börjar med en grafisk ”kommunikationskompass”. Tittarna kan enkelt följa resonemanget om vilka ord man absolut inte ska använda, vilka man bör undvika samt vilka som kan gå an. Statsvetaren Barakat Ghebrehawaria har under hösten gästat TV4 Nyhetsmorgon och under vinjetten ”Så kan du säga” problematiserat och diskuterat ordval. För en vecka sedan redde han ut ”ord om hudfärg”.