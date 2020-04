Redan nu ser vi följderna, och trots historiska krispaket så vibrerar paniken strax under ytan när något av våra orakel – finansministern, statsepidemiologen och statsminister – uttalar sig i medierna.

Men krispaketen måste ses som snabbförband. För samtidigt, på en annan plats i Europa, diskuterar tyska regeringen på allvar möjligheten att förbjuda alla former av kultur- och föreningsliv under 18 månader framåt. Och satsar 50 miljarder euro (ca 450 miljarder kronor) i riktat stöd till kulturen. Svensk kulturstöd är som bekant mindre generöst 500 miljoner kronor till alla kultursektorer inklusive media. I Stockholm har kulturborgarrådet Jonas Naddebo (c) mötts av en kritikstorm sedan man förvandlat årets projektstöd till krispengar åt kulturlivet istället för att gräva djupare i kassakistan; kritik som får relief av torsdagens besked att Region Stockholm utlyser 6,4 miljoner i extra kulturstöd.