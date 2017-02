"Vi måste lära av historien"

Fakta: "The viceroy's house"

Filmens regissör Gurinder Chadha ligger även bakom filmer som "Skruva den som Beckham" och "Kärlek & fördom".

Chadha har även skrivit manus till filmen, tillsammans med Paul Mayeda Berges och Moira Buffini.

Filmen utspelar sig främst i lord och lady Mountbattens palats under Indiens frigörelse 1947. Våld och förföljelser bröt ut mellan hinduer, muslimer och sikher och filmen skildrar hur livet förändrades för palatsets tjänare, och utforskar vilken roll Mountbatten spelade under händelserna.

I övriga roller syns bland andra Michael Gambon, Huma Qureshi och Om Puri, som nyligen gick bort i en hjärtinfarkt vid 66 års ålder.

"The viceroy's house" får premiär i mars. Filmen är köpt till Sverige, men kommer troligen att släppas direkt på dvd.