”Vi måste kunna skydda konst från att beslagtas”

I Storbritannien infördes för tio år ­sedan på bara några veckor lagstiftning som skyddar utländska konstverk. Det gjordes för att säker­ställa att en internationell utställning av konst från Ryssland på Royal Academy skulle kunna genomföras som planerat, skriver artikelförfattarna. På affischen syns La Danse av Henri Matisse. Foto: Sang Tan/AP (Arkiv 2007)

DEBATT | KONST

I en tid, när rysk utrikespolitik och rysk syn på mänskliga rättigheter med rätta kritiseras, skulle vi i Sverige ändå behöva värna om våra kulturella relationer med Ryssland. Nationalmuseum planerar för en rysk konstutställning våren 2019 – ”Ryskt avantgardes föregångare, banbrytare, efterföljare”. För att denna utställning skall kunna genomföras som planerat är det angeläget att nödvändig lagstiftning snarast kommer på plats.

Det är numera vanligt att museer kräver juri­diskt bindande garantier om att få tillbaka sina föremål för att gå med på utlåning till tillfälliga utställningar i andra länder. Bakgrunden är att det förekommit att personer som anser sig ha bättre rätt till de utlånade föremålen stämt den utlånande staten i det land där den tillfälliga utställningen äger rum och begärt kvarstad på de utlånande före­målen.

När det gäller Ryssland är man rädd för att arvingar till personer som fick sin egendom konfiskerad under ryska revolutionen eller som på annan grund anser sig ha anspråk på ryska staten skall initiera sådana processer. Det har förekommit i andra länder, inte minst i USA, och lett till åratal av juri­diska tvister som förhindrat att de utlånade föremålen återbördas till de museer som ­lånat ut dem. Möjligheterna att få framgång med en sådan talan är inte så stor i Sverige, men utlånande museer har numera ofta som generell princip att bara låna ut till länder som har en immunitetslagstiftning som förhindrar att sådana domstolsprocesser inleds.

Många länder har också under de senaste femton åren infört olika immunitetslagstiftningar för att säkerställa att den internationella utlåningsverksamheten mellan museer i samband med tillfälliga utställningar kan fortsätta. Sådan lagstiftning som skyddar utländska konstverk från att bli indragna i rättsprocesser finns i bland annat USA, Stor­britannien och i flera andra västeuropeiska stater. I Storbritannien infördes en sådan lagstiftning – Part 6 of the The Tribunals, Courts and Enforcement Act – för tio år sedan på bara några veckor för att säkerställa att en inter­nationell utställning av rysk konst på Royal Academy skulle kunna genomföras som planerat.

Sverige är ett av få länder i Västeuropa som saknar immunitetslagstiftning. UD och kultur­departementet har under många år varit väl medvetna om att också vi behöver en lag som ger trygghet åt stater som lånar ut sina konstskatter för att ställas ut i Sverige. Lagen är förberedd sedan länge men regerings­kansliet har ännu inte gått vidare med en proposition till riksdagen. Ett enkelt och snabbt sätt få en immunitetslagstiftning på plats är att inkorporera den FN-konvention för statsegendom som redan finns. Det föreslog folkrättsprofessorn Ove Bring för en tid sedan.

I stället för Brings snabbspår om inkorporering av FN-konventionen som svensk lag, har UD sagt sig vilja ”grannlaga” förbereda en annan lösning tillsammans med kultur­departementet. Tiden går och det förefaller som om den alternativa mer tidskrävande lösningen har gått i stå. Om inget görs är risken överhängande att den planerade utställningen ”Ryskt avantgardes föregångare, banbrytare, efterföljare” hotar att gå den svenska publiken förbi.

Det värsta är att historien håller på att upprepa sig. I september 2015, med nio dagars varsel, tvingades Millesgården ställa in utställningen ”Marc Chagall och hans ryska samtid”. Det ryska museet i Sankt Petersburg vågade inte sända över konstverken därför att Sverige inte kunde garantera att de skulle komma att återsändas. Nu kan vi vara där igen.

Det behövs en juridisk lösning och den ­behövs nu. Steg ett skulle kunna vara en omedel­bar inkorporering av den FN-konvention som ger immunitet åt statlig egendom, inklusive konst. Steg två, som också det kan genomföras snabbt skulle vara en ny lagstiftning som är skräddarsydd för utlåning av kulturföremål över gränserna. Det ena utesluter inte det andra. Det är angeläget att lagstiftaren nu snarast agerar.

Jan-Mikael Bexhed

advokat, tidigare adjungerad universitetslektor i kulturegendomsrätt

Olle Granath

tidigare överintendent för Moderna museet respektive Nationalmuseum

Sven-Harry Karlsson

grundare av Sven-Harrys Konstmuseum

Herbert Lembcke

Ad Infinitum Foundation

Stefan Lindskog

justitieråd och Högsta domstolens ordförande

Fred Wennerholm

advokat

Fakta: Några av verken tänkta för utställningen

Juri Pimenov: Det nya Moskva, (1937)

Marc Chagall: Promenad (1917)

Valentin Serov: Prinsessan Olga Orlova (1911)