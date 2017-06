”Vi måste inkludera mobbade barn som inte berättar”

Foto: Fredrik Sandberg/TT

DEBATT | MOBBNING

I ett anförande på konferensen World-Anti Bullying Forum (WABF) den 9 maj betonade utbildningsminister Gustav Fridolin att det inte går att kompensera den som varit långvarigt utsatt för mobbning för alla förlorade år som gått till otrygghet och rädsla. Vi är nog många som håller med Fridolins uttalande, det går inte att gottgöra det. Vi kan bara beklaga och be om ursäkt för att vuxenvärlden inte förmådde att stoppa mobbningen.

Debatt Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Vad vi kan göra är att arbeta för att det inte ska hända igen. En förutsättning för att vuxna ska kunna hjälpa är att ha kännedom om mobbningen. Men en betydande del av föräldrar är osäkra på om deras barn är mobbat. När vuxenvärlden är omedveten om pågående mobbning så får inte den mobbade det stöd som finns att tillgå för barn och unga där mobbningen är känd. Den som är mobbad utan att vuxna vet om det får ensam försöka hantera både mobbningen och de känslor som följer av att vara utsatt. I min doktorsavhandling i socialt arbete visar jag på vilka sätt det många gånger är svårt att berätta om mobbning. Svårigheten ligger till viss del i alla känslor förknippad med att vara mobbad, det kan till exempel upplevas som skamfyllt att vara utsatt för mobbning. Men det finns också en misstro mot vuxnas förmåga att kunna eller vilja hjälpa. Barn och unga som är mobbade har dessutom generellt sämre relationer till sina lärare och föräldrar, jämfört med de som inte är mobbade. För att den som är mobbad ska få ta del av hjälp och stöd så kan inte ansvaret enbart läggas på att den som är utsatt för mobbning berättar om det. När så är fallet blir den som inte upplever att det finns någon vuxen att prata med, helt utelämnad till att hantera mobbningen själv.

Vi ska komma ihåg att den som är mobbad inte alltid blir hjälpt när den berättar. I en intervjustudie i min avhandling redovisas såväl positiva som negativa erfarenheter av att berätta. Negativa upplevelser handlade om att inte blivit lyssnad på, att inte blivit tagen på allvar och att de vuxna inte försökt eller kunnat hjälpa. Några intervjupersoner som varit långvarigt utsatta för mobbning hade i perioder inte berättat om det för någon. Mobbningen fortgick då under lång tid, ibland många år, utan att den som var mobbad upplevde att det fanns någon vuxen att vända sig till.

Annons X

Att helt stoppa mobbning har visat sig vara svårt, trots omfattande insatser och preventionsprogram. I sitt tal på WABF nämnde Fridolin att den svenska regeringen satsar resurser på att bland annat öka personaltätheten inom elevhälsan. En sådan satsning är bra och viktig, men mer behöver göras om vi på allvar vill försöka stoppa långvarig mobbning.

En del av det preventiva arbetet mot mobbning hjälper både de barn och unga som är mobbade när vuxna har kännedom om det, och när mobbningen sker i det dolda. Skolor med bra skolklimat har till exempel generellt låg förekomst av mobbning. Andra, mer direkta insatser fångar till stora delar enbart de barn där mobbningen redan är känd av de vuxna. Ifall visionen om en skola utan långvarig mobbning ska bli verklighet så måste arbetet mot mobbning utvecklas och bättre inkludera de som inte berättar om mobbning. Nya förutsättningar för att hjälpa måste tas fram genom att:

skapa fler arenor för barn och unga att berätta om mobbning. Eftersom mobbade barn generellt har sämre relation till föräldrar och lärare än andra barn så skulle det kunna handla om att stärka relationen mellan mobbade och vuxna, och att göra lärare, skolkuratorer och andra vuxna mer tillgängliga för samtal om mobbning.

initiera mer forskning om mobbade barn och ungas egna upplevelser kring att berätta.

Vi behöver arbeta för att hjälpa mobbade barn och unga som inte berättar om det. Om inte den gruppen fångas upp på ett bättre sätt än vad som görs i dag så kommer barn och unga även fortsättningsvis bli långvarigt mobbade, och utbildningsministern kommer återigen att behöva beklaga alla de barn som fått år av sin skolgång förstörda av mobbning.

Ylva Bjereld

doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet

disputerar den 2 juni med avhandlingen ”If they only knew – Bullying victimization among children and youth in the Nordic countries”

Ylva Bjereld Foto: Göteborgs universitet

Länkar Till avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/52229 Till tidigare forskning: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9450.2007.00611.x/abstract http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03055690701811149