”Hämndreaktion för att idioter blivit hjärntvättade”

Finsbury Park, London. Foto: Åsa Westerlund

FINSBURY PARK, LONDON På måndag morgon omringar polisavspärrningarna ännu ett Londonkvarter, trafiken dirigeras vidare, oroliga och nyfikna lokalbor har samlats utanför avspärrningen, världens medier riktar sina kameror mot följderna av ännu en terrorattack.

– Det hände ungefär fyra minuter före bönen avslutats. En del hade gått ut tidigare, säger Zoheir Cheref som var inne i moskén då attacken inträffade.

Zoheir Cheref. Foto: Åsa Westerlund

Det är ramadan och på söndagen hade flera hundratals muslimer samlats i Finsbury Parks två moskéer för att bryta fastan och för att be. Zoheir Cheref tog sig ut i den heta Londonatten efter attacken.

Annons X

– De hade lyckats tackla gärningsmannen och höll honom fången tills polisen kom, säger han.

Zoheir Cheref kommer ursprungligen från Algeriet och arbetar som Uber-chaufför. Han bor i närheten av moskén och tog sig hem under småtimmarna, men han kunde inte sova och återvände till polisavspärrningen utanför moskén. Nattens händelser är färska i minnet. Han har inte klarat av att jobba i dag.

– Moskén var full. Gärningsmannen var tidig, om han väntat ett par minuter hade det funnits hundratals personer utanför.

Zoheir Cheref säger att han är orolig. Först Westminster, Manchester, London Bridge och nu det här.

– Det känns besvärligt just nu, politiken, terrorn, det är en enda röra. Varför händer det? Jag trodde att folk i väst var tillräckligt utbildade och kritiska för att inte köpa propaganda och radikaliseras.

Finsbury Park är ett multikulturellt område i norra London. Ett par kvarter österut ligger Stamford Hill som har en stor ortodox judisk befolkning. Söderut ligger trendiga och välbärgade Islington och Stoke Newington. Representanter för områdets många olika religioner har samlats utanför polisavspärrningen och omringas av journalister.

Ett par kvarter söder om moskén är det lugnare. Hassine Taani driver en butik på Blackstock Road. Han är en stor man som på Londondialekt skämtar med budet som hämtar morgonens grönsaker. Bakom köttdisken står en av hans anställda och klyver halalkött.

Finsbury Park, London. Hassine Taani och en av hans anställda. Foto: Åsa Westerlund

Hassine Taani blir allvarlig då han plockar fram mobilen för att visa en video.

– De har inte visat det här på tv, men se, här ser man hur många som ligger på marken.

Videon är skakig. Det är natt. En grupp män i vit dräkt hopar sig över en man som försöker kräla iväg. Kameran sveper från mannen till trottoaren, där ligger flera kroppar, en del rör sig, andra ligger alldeles stilla.

– Det är fruktansvärt, det är mot vår mänsklighet. Det är en hämndreaktion därför att ett par idioter blivit hjärntvättade av extremister. De har tomt i skallen allihopa, säger Hassine Taani.

Han tillägger att han länge oroat sig över en attack utanför moskén.

– För ett par veckor sedan tänkte jag tanken. Det är så många som samlas på gatan utanför under Ramadan.

Muslimer, judar och kristna visar samförstånd. Foto: Åsa Westerlund

Hassine Taani tror att moskén attackerades därför att Seven Sisters Road är en bred väg där det går att få upp en ordentlig hastighet. ”Gärningsmannen hade räknat ut det för att orsaka så stor skada som möjligt”, säger han.

Men han anser att det är extremisterna som bär en del av skulden.

– Det här har eskalerat på grund av deras ideologi. Vi måste säga åt dem att de är idioter.

Finsbury Park, London. Foto: Åsa Westerlund

Labourledaren Jeremy Corbyn besökte Finsbury Park under förmiddagen. Oppositionsledaren, som också är områdets parlamentariker, träffade representanter för moskén och torkade bort tårar.

Premiärminister Theresa May följde snabbt i Labourledarens fotspår. Vid ett-tiden kör hennes bil till moskén och premiärministern skyndar in i moskén. En man ropar: ”What about the towers?”. Branden i Grenfell Tower följer nu Theresa May vart hon än går.

Under de fyrtio minuter premiärministern befinner sig inne i moskén vandrar Jeremy Corbyn förbi till applåder och hurrarop. Samtidigt hinner fler demonstranter samlas och då May skyndar tillbaka till bilen är det till ropen “shame on you”.

I ett uttalande utanför Downing Street tidigare under dagen säger Theresa May att attacken i Finsbury Park är lika “otäck” som de andra terrorattackerna.

– Liksom alla andra terrorattacker försöker den splittra oss.

Dådet stämplades som en terrorattack åtta minuter efter att det inträffat. Theresa May berömde också personerna som hållit kvar den 48-åriga misstänkta gärningsmannen. Premiärministern sade att “hatet och ondskan” som ligger bakom attacken aldrig kommer att vinna.

Finsbury Park, London. Foto: Åsa Westerlund

Zoheir Cheref tänker gå tillbaka till moskén i kväll för att be om polisen tagit bort avspärrningen. “Var är man säker nuförtiden”, frågar han. “Attackerna sker överallt, till och med i USA”.

– Vi behöver inte längre en tyst minut, vi behöver en tyst timme.

Londonpolisen och premiärminister Theresa May har lovat extra resurser för att skydda moskéerna under veckan innan festivalen Eid som avslutar ramadan.