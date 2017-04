Pojke. Ett ord som utstrålar svaghet och utsatthet. Pojkar är gulliga och har trassligt hår. Pojkar har ingen koll. De ser inte fläckarna på sina kläder, känner inte hur de luktar, hör inte hur högt de låter.

Att föreställa sig hur de skruvar in bollen i bortre krysset inför fullsatta läktare har tioåringar dock inga problem med. De agerar själva spelare, publik och expertkommentator. Innan de löper an mot bollen ställer de sig bredbent, som Cristiano Ronaldo.

För att påkalla deras uppmärksamhet måste man blåsa jättehögt i en visselpipa. Då kommer de springande i skock, andfådda med rosiga kinder. Alla utom en kille som vid signalen kommer på att han måste gå och bajsa.

Medan en av oss väntar på att de ska sluta fnittra och hålla bollarna stilla på marken placerar vi andra ut de röda och gula konerna på konstgräset, en klargrön rektangel omgiven av stängsel inträngd i skogen mellan ett värmeverk och tågspåren vid Årstaberg.

Sedan förklarar vi hur de ska springa mellan konerna. Två touch, sedan pass. Inget kladd med bollen. Vi försöker få dem att kontrollera sina känslor, impulser och spinkiga kroppar. Ett par av dem rullar redan runt i en brottningsmatch. Tre diskuterar Pokemon-Go. En grinar och vill spela match.

Man måste påminna sig själv om varför man ägnar sin fritid åt att stå på en fotbollsplan i ful träningsoverall. Jag tror att det handlar om att vi vill visa pojkarna att samhället är ett politiskt projekt som också tillhör dem.

Att det någonstans ändå bygger på en ideologi som ska inkludera alla, oavsett kön, bakgrund och samhällsklass. För att vi är vuxna som vill hjälpa till. För det går, om vi ska vara ärliga, inte särskilt bra för pojkarna idag.

Studie efter studie, både i Sverige och USA, visar hur de halkar efter flickorna i skolan. Ju fattigare område, ju större är skillnaderna mellan könen, enligt ekonomer på MIT och Harvard. I Sverige visar antalet anmälningar till skolinspektionen att pojkar oftare far betydligt illa i grundskolan än flickor.

Unga män löper större risk att utsättas för våld. De kommer missbruka mer, leva mer ohälsosamt och dö yngre. Pojkar begår självmord i högre utsträckning än flickor. 70 procent av de som tar sitt liv är män. Självmord är den överlägset vanligaste dödsorsaken bland män under 55.

Var femte svensk man har ingen nära vän visar statistik från SCB. Forskare som studerat epidemin av skolskjutningar i USA och resten av västvärlden pekar på ett gemensamt mönster.

Pojkar saknar redskap för att hantera det utanförskap och de känslomässiga kränkningar de upplever sig drabbade av. Enligt sociologen Michael Kimmel ser många av dem endast en väg till upprättelse: våld.

På sommarlovet bestämde huliganer från två av Stockholmslagen träff på vår hemmaplan. Ett par av våra pojkar befann sig där. Det var en solig eftermiddag. De såg hur en stor grupp män, utan vare sig boll eller fotbollsskor, samlades i mittcirkeln.

I nästa stund stormade motståndarna in från skogen i dödskallemasker. Våra pojkar flydde för livet. Följande träning beskrev de hur det låter när ett näsben krossas och hur de gömde sig i skogen när klungor av blödande och tjackstissiga unga män raglade runt i området på jakt efter någon att hata och sparka i skallen.

Somliga tycker att män har spelat ut sin roll i historien. En sådan gång är jag böjd att hålla med. För sju år sedan skrev Hanna Rosin en uppmärksammad artikel i The Atlantic med rubriken ”The end of men”.

Den handlade om hur dagens kvinnor är mer välutbildade, smartare och allmänt mer lyckade än männen. De hade vunnit könskriget och stod redo att ta över. Svenska debattörer gav sitt bifall.

Egentligen låter det inte mer än rätt. Män har styrt och ställt sedan tidernas begynnelse med blandat resultat. Det borde vara flickornas tur nu. Låt pojkarna misslyckas.

Problemet är att man underskattade den kraft som ryms i stora skaror bittra, outbildade och avfärdade unga män. Män på jakt efter gemenskap. Något att leva och dö för. För när vi inte ser pojkarna, gör någon annan det.

Förutom att män och våld – den så kallade maskulinitetskulturen – är ett problem i samhället så är män och våld en resurs, likt radioaktivt bränsle. Så länge staten och demokratiska institutioner kontrollerar denna resurs kan vi känna oss relativt trygga. I händerna på demagoger och totalitära ledare blir den däremot livsfarlig. Det kallas fascism. Och är det något fascismen är bra på – förutom organiserat våld – så är det att se pojkarna. Våra pojkar.

Källor: The Atlantic, The Economist, The Washington Post, Regeringens jämställdhetsutredning, nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, BRÅ, Skolinspektionen.