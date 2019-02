Vad är sant och vad är falskt av den information vi matas med? Vad är journalistik och vad är reklam? Vad är rena lögner och vad är gammal hederlig marknadsföring? Det är sannerligen inte alltid lätt att navigera rätt i dagens enorma nformationsflöde, något som i allra högsta grad även gäller vin.

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Jag åkte själv på pumpen nyss; ett vin på Systembolaget hylla där flaskan försetts med ett stort klistermärke med texten ”Naturvin”. Det måste ju rimligen stämma om till och med självaste Systembolaget godkänt det, tänkte jag. Men ack nej, det vinet visade sig vara producerat med tillsatt jäst och även om regelverket kring vad som får kallas naturvin är rätt diffust så är just den saken ett big no-no.

Och det finns fler exempel på liknande mer eller mindre uppfinningsrika sätt att förhålla sig till verkligheten, som ”italienska” viner sammansatta i Sverige, påhittade producenter eller namn som renommésnyltar på klassiska vinstilar.

Skandal! vill somliga kanske ropa, men ärligt talat, varför? Visst, det är tröttsamt när trista viner kläs i poetiska haranger som skulle få varenda student på Biskops Arnö att avundas, eller när man försöker ta uppmärksamheten från en usel produkt med hjälp av en vacker förpackning. Men fusk? Nix.

Vin är en produkt som vilken som helst – kläder, bilar, teknologi, skönhetsprodukter – och det är klart att vin också marknadsförs som vilken annan produkt som helst. Med ett förskönande skimmer och med ord och bilder som får det att rycka i köptarmen. It’s the name of the game, vare sig vi gillar det eller inte. Det är väl precis samma sak som att vissa frysta köttbullar ges prefixet ”delikatess” eller att det står ”Smaken av Sverige” på en förpackning simpel falukorv. Det betyder inte ett skit, men det låter bra.

Ansvaret för att skilja sminkad marknadsföring från fakta faller helt och hållet på oss konsumenter.

Marknadsföringsmetoderna blir allt mer intrikata, aggressiva och effektiva, och i floden av nyhetsbrev, sponsrade artiklar förklädda i redaktionell skrud och olika reklamtjänster kring vin kan det ibland vara svårt att se vad som är subjektivt och objektivt. Men, ansvaret för att skilja sminkade marknadsföringsgrisar från fakta faller helt och hållet på oss konsumenter. Det är bara att acceptera, det är upp till oss alla att ta oss an uppgiften. Vi måste bli ännu bättre på att ifrågasätta vad vi ser och läser, oavsett om det gäller allehanda Facebookinlägg eller vin.

Kunskap är alltid en bra grund, och ibland räcker det sunda förnuftet långt – ungefär som med de där spammejlen som då och då dyker upp i inkorgen och utlovar en enorma summa pengar från en okänd släkting bara man delar med sig av sitt kontonummer. Om det låter för bra för att vara sant så är det också det. Ibland är det däremot betydligt svårare att syna sanningen.

Nej, jag tycker inte heller att det är kul, man vill ju att vin ska vara den här rena, ärliga, obefläckade produkten. Det är den också ofta, men inte alltid. Och det är vad vi har att förhålla oss till. Det håller inte att klaga på falsk marknadsföring, lurendrejerier eller ”fusk”.

Så kom igen, låt oss vässa våra kritiska ögon och peppa varandra att tänka kritiskt. Jag lovar att göra allt jag kan på mitt håll. Gör det du med.