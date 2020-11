Svensk el produceras i och med nedstängning av Ringhalsreaktorerna 1 och 2 i allt högre utsträckning i de norra delarna av landet. Detta samtidigt som elförbrukningen ökar allt snabbare i våra södra delar. Det ställer ökade krav på ett utbyggt svenskt stamnät. Ett projekt som tyvärr ligger efter och är långt ifrån att möta behoven, något som resulterar i stora prisskillnader mellan landsändarna.

För många svenska industriföretag är den här utvecklingen klart oroande. Det har i närtid rapporterats om 18 gånger högre elpriser i söder än i norr vissa av dygnets timmar. Dessutom har vi sett en ökad risk för elbrist under effekttoppar, inte bara under kalla vinterdagar, utan även under varma sommardagar. Hur orimligt det än kan tyckas vara tyder allt på att detta är något som vi får räkna med kan upprepa sig. Detta är särskilt problematiskt för processindustrin som har ett behov av en stabil elförsörjning över hela året och för vilka oplanerade driftsstopp till följd av elbrist kan orsaka stora kostnader.