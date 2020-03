Det är ekande tomt så när som på den uppgivna personalen som på bara några veckor sett hur krogdöden drabbat hela huvudstaden. Jag står och väntar på familjens take away-lådor när en ung kille dubbelparkerar sin miljonbil utanför entrén och sveper in med vad jag tror han skulle kalla ett vinnande leende. Han glider fram till hovmästaren, presenterar sig och berättar att han och hans grabbgäng ska trotsa coronarädslan genom att gå ut ett gäng på 14 personer på fredag. Hovmästaren skiner upp i ett trött men tacksamt leende.

– Så jag har benchmarkat lite ställen för att kolla var vi kan få den sweetaste dealen. Vi har blivit erbjudna 40 procent nästan överallt, så nu undrar jag om ni kan matcha eller till och med överträffa det, säger killen med eftertryck.