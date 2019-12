”År 2016 borde ha varit en väckarklocka för oss”, skriver Martin Moore i ”Hackad demokrati”. Han räknar upp en rad valresultat – Brexit, Trump, Duerte i Filippinerna, Modi i Indien, Macri i Argentina – och lägger sedan fram sin tes. Dessa valresultat bör inte ses ”som anomalier utan som förlagor för det som komma skall”.

Moore, som leder The centre for the study of media, communication and power vid King’s College i London, menar att de senaste årens manipulativa och aggressiva nätkampanjer visar vad vi kan vänta oss på politikens område. Varje val är nu ett informationskrig som främmande länder kan blanda sig i, ett krig där sanningen är irrelevant.