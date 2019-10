I dessa dagar återkommer jag ofta till en scen i Adam McKays film ”Vice”. Kameran zoomar in på George W Bushs nervöst studsande fot, när han sitter i direktsändning och berättar att invasionen av Irak just har påbörjats. När vi zoomar ut igen är scenen bytt: den studsande foten tillhör en irakisk far i en lägenhet där bomberna faller utanför.

I rummet finns en flicka, och när jag ser henne rycker jag till. Scenen blir svindlande verklig: hon ser nästan exakt ut som grannflickan i stadsdelen Avlabari i Tbilisi. Hon med det rosa hårbandet, hon som – påhejad av sin stolta mor – glatt övade sin engelska med oss i trapphuset.