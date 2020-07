”Vi kan genast ta till oss Norges framgångsfaktorer”

Till skillnad från vad Måns Rosén och Anders Björkman skriver menar vi att tillgängliga data indikerar att smittspridningen var likartad eller något större i Norge än i Sverige i slutet av februari och början av mars. Resandet per individ var 50 procent högre i Norge. Måns Rosén har vänligen sänt oss de siffror på resande som han fick fram från Swedavia och Avinor. Under januari till mars noterades 3 644 324 flyghändelser till utlandet i Norge och 4 399 268 flyghändelser till utlandet i Sverige. Om vi använder befolkningstalet 10 102 504 individer för Sverige och 5 423 389 för Norge, blir det 0,67 flyghändelser per individ för Norge och 0,44 flyghändelser per individ för Sverige.

Vi menar att flyghändelser till utlandet är det bästa måttet vi har på smittspridningen i slutet av februari och början av mars. Smittspridningen är rimligen en funktion av införsel av sars-cov-2 från utlandet av resenärer. Osäkerhet kring diagnostik och logistiska problem med testning gör att data om antal fall är osäkra. När vi studerar data på worldometers.info är antalet registrerade fall av covid-19 likartade i Norge och Sverige vid pandemins början. På tidningen VG:s webbplats ser det däremot ut som om smittspridningen initialt är större i Norge.