”Vi har snarare satsat än sparat oss ur krisen”

Bröderna Richard och Christoffer Bergfors sitter på övervåningen på Max restaurang på Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. Restaurangen öppnade för ganska exakt två år sedan, och från fönstret skymtar både McDonalds och Burger King.

– Under coronakrisen har vi inte gömt oss i någon grotta, snarare tvärtom. Vi har i stället utvecklat vår produkt med digitala beställnings­stolpar, bilservering, burgare speciellt framtagna för take away och anpassat oss så att gästerna kan ta sig till Max även om man behöver hålla sig isolerad, säger Christoffer Bergfors.

1/4 Restaurangen på Medborgarplatsen i Stockholm. 2/4 Bröderna Richard och Christoffer Bergfors. 3/4 Restaurangen på Medborgarplatsen i Stockholm. 4/4 De har utvecklat Max med bland annat digitala beställnings­stolpar.

När restriktionerna infördes förra våren och försäljningen dök, började Max ställa om omedelbart. Bröderna Bergfors ser inte krisen enbart som en nackdel, utan också en möjlighet att ta marknadsandelar.

– McDonalds och Burger King är multinationella och ofta tar det längre tid för dem att reagera, även om de har större muskler, säger Christoffer Bergfors.

På det hela taget tycks den expansiva krisstrategin ha varit lyckad.

– Det tror vi i alla fall, även om vi inte har sett alla siffror från konkurrenterna ännu. Så det har varit lyckosamt, även om det egentligen inte varit ett lyckosamt år för oss. Vi har tappat någonstans omkring en halv miljard kronor i omsättning.

Max har en tydlig grön profil och ett mål är att hälften av försäljningen ska komma från annat än rött kött senast under år 2022.

Samtidigt är marginalerna sämre på gröna produkter. Men intäktstappet under pandemin har inte frestat familjen Bergfors att tillfälligt bromsa på det gröna.

– Vi tar inte tillfället att kortsiktigt göra en vinst, utan tror vi på något så står vi fast vid det och fortsätter kriga. Vi tummar inte på kvalitet, vi tummar inte på långsiktighet, säger Christoffer Bergfors.