Klackarna på Klara Söderbergs vita cowboystövlar smattrar mot golvet i takt med storasyster Johannas gröna ormskinnsboots. Det vassa ljudet ekar i van der Nootska palatsets maffiga trapphall. Här sprang Carl Michael Bellman som barn och enligt hans verk Fredmans epistlar var det just här, i 1600-talspalatsets vinkällare, som han tog sin första sup. Men det var ju några hundra år sedan, idag är två andra musikaliska genier på plats i byggnaden – systrarna Söderberg från Svedmyra. Duon bakom countryfolkpopbandet First Aid Kit.

Det är en krispig oktoberdag och den klarblå himlen skymtar utanför fönstret när vi sätter oss till rätta i ett rum på palatsets vindsvåning. Klara sjunker ner i en soffa från en svunnen stilepok och vrider sin förlovningsring runt fingret. Johanna sätter sig bredvid och plockar fram en bröstpump. Det har hänt en hel del i systrarnas liv den senaste tiden. En utbrändhet, en paus, en förlovning, en bebis och en försiktig comeback.